Oud-president Colombia krijgt huisarrest vanwege onderzoek naar fraude

Voormalig president Álvaro Uribe van Colombia heeft huisarrest gekregen voor een jaar omdat er onderzoek naar hem loopt vanwege mogelijke fraude en het manipuleren van getuigen. Dat heeft het Hooggerechtshof dinsdag besloten, melden Colombiaanse media. Zijn arrestatie volgt op langer lopend strafonderzoek tegen de man die acht jaar lang president was van het Zuid-Amerikaanse land (2002-2010).

Uribe is de mentor van de huidig president Iván Duque en heeft herhaaldelijk verklaard dat hij onschuldig is. Ook trekt hij geregeld de onafhankelijkheid van de rechtbank in twijfel. „Het ontnemen van mijn vrijheid zorgt voor diepe bedroefdheid bij mijn vrouw, familie en Colombianen die nog steeds geloven dat ik iets goeds voor het land heb gedaan”, schreef Uribe dinsdag in een tweet. De beslissing van het Hooggerechtshof is vooralsnog niet openbaar gemaakt.

Uribe wordt onder meer beschuldigd van betrokkenheid bij een paramilitaire groepering in de jaren negentig, die geleid zou zijn door zijn jongere broer Santiago Uribe. Deze paramilitaire groepering die bekend stond als ‘De Twaalf Apostelen’ zou oorspronkelijk zijn opgericht om landeigenaren te beschermen, maar werd later gevreesd als doodseskader op het Colombiaanse platteland en zou tevens betrokken zijn bij drugshandel en seksueel geweld. Destijds voerde de Colombiaanse regering een strijd tegen de linkse guerrillabeweging FARC.

In juli 2018 was Uribe de eerste oud-president van het land die moest getuigen voor een Colombiaanse rechtbank over zijn betrokkenheid bij het beïnvloeden van getuigen in het onderzoek naar de doodseskaders. Twee jaar eerder werd zijn broer Santiago gearresteerd op verdenking van moord en samenzwering.