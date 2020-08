De Spaanse oud-koning vluchtte als een dief in de nacht

Als een dief in de nacht is Juan Carlos I uit Spanje vertrokken. De voormalige koning heeft in een afscheidsbrief aan zijn zoon Felipe VI laten weten dat hij hoopt dat zijn ‘fouten’ niet aan hem gaan kleven.

Juan Carlos I is in opspraak geraakt door een Zwitsers onderzoek naar het witwassen van geld en het ontduiken van belastingen. Het is nog onduidelijk of het voormalige staatshoofd in Spanje zal worden vervolgd. Hij blijft volgens zijn advocaat wel beschikbaar voor justitie.

Zo was er in Spanje – midden in de komkommertijd – op maandagmiddag 3 augustus opeens groot nieuws. Juan Carlos I meldde zijn ‘vlucht’ zelf als „een weloverwogen besluit”, maar de 82-jarige Spanjaard maakte niet bekend waar hij de rest van zijn leven door zal gaan brengen. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou hij in de Dominicaanse Republiek verblijven. Zijn echtgenote, de voormalige koningin Sofía, blijft wel in het koninklijk paleis La Zarzuela even buiten Madrid wonen. En ze zal eveneens ceremoniële taken blijven verrichten.

Olifantenjacht

Juan Carlos, die van 22 november 1975 tot 19 juni 2014 op de troon zat, trad al eerder terug uit het publieke leven. De huidige koning Felipe VI probeerde vanaf het begin zoveel mogelijk afstand te nemen van zijn vader, die met tal van affaires veel goodwill van het Spaanse volk had verspeeld. Een reis naar Botswana waar Juan Carlos I in 2012 met zijn toenmalige Duitse minnares Corinna Larsen op olifantenjacht was gegaan, was een van de dieptepunten voor het Spaanse koninklijk huis in deze eeuw. Als koning bood hij destijds zelf zijn excuses aan – als een boer met kiespijn.

Lees ook: Aanklager Hooggerechtshof Spanje onderzoekt oud-koning om corruptie

Het laatste schandaal rond Juan Carlos I kwam in 2018 aan het licht, toen tijdens een rechtszaak tegen de gepensioneerde politiecommissaris José Manuel Villarejo geluidsopnamen naar buiten kwamen waarop oud-minnares Larsen vertelde over Zwitserse bankrekeningen van de voormalige koning. Ze liet weten dat er 100 miljoen euro zou zijn betaald door de koning van Saoedi-Arabië aan Juan Carlos als commissie voor het bemiddelen over de prijs van een hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina. Die werd door een Spaans consortium aangelegd.

Een Zwitserse onderzoeksrechter houdt zich met deze zaak bezig. De afgelopen twee jaar kwam er steeds meer belastend materiaal naar buiten. Zo bleek het geld op de rekening van een stichting te staan die ook aan Felipe VI toebehoorde. Daarop nam de huidige koning opnieuw maatregelen door openlijk af te zien van de erfenis van zijn vader. Hij ontnam hem bovendien zijn vaste vergoeding. Daarmee was de zaak echter niet afgedaan.

Nauwkeurig geregisseerd

Het vertrek van Juan Carlos I lijkt nauwkeurig geregisseerd te zijn door verschillende partijen die vrezen voor de toekomst van het Spaanse koninklijk huis. Zo liet premier Pedro Sánchez vorige maand al in het openbaar weten „bezorgd” te zijn over de zaak. Met deze vlucht naar voren – midden in de zomer – wordt de voormalige koning op een zijspoor geplaatst.

Juan Carlos I – die bij zijn aantreden nog als ‘de kortstondige’ bekend stond – heeft de gemoederen in Spanje vaak beziggehouden. In 1938 in ballingschap geboren in het Rome van fascist Mussolini, werd hij niet meteen gezien als symbool van democratisering toen hij in 1975 monarch werd, na de dood van dictator Franco. Door al snel politieke hervormingen in gang te zetten, verraste hij vriend en vijand en stond hij mede aan de basis van de transitie die in 1978 werd bezegeld met een nieuwe grondwet.

De vorst verdedigde de democratie door een militaire putsch van enkele Guardia Civil op 23 februari 1981 te voorkomen. Maar dat is alweer lang geleden. Voor een nieuwe generatie Spanjaarden staat Juan Carlos I vooral symbool voor de corruptie uit het verleden. Als de koning van ‘Corinna’, ‘de olifant’ en ‘de geldkoffers’ die op de vlucht ging naar het buitenland om het imago van zijn zoon te redden.

Correctie (4 augustus 2020): in een eerdere versie van dit artikel stond vermeld dat Juan Carlos 65 miljoen zou hebben gekregen. Het vermeende bedrag is echter 100 miljoen. Dit is aangepast.