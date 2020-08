Oud-burgemeester Belgische Aalst mogelijk vermoord

In België is een onderzoek gaande naar de verdachte omstandigheden rond de dood van de oud-burgemeester van Aalst, Ilse Uyttersprot. Het levenloze lichaam van Uyttersprot werd dinsdag door de politie gevonden. Het parket van Oost-Vlaanderen spreekt in een verklaring van een „verdacht overlijden”.

De huidige burgemeester van de stad, Christoph D’Haese, zegt tegen Vlaamse media dat de 53-jarige Uyttersprot op „gewelddadige wijze” om het leven is gebracht. Het parket heeft hierover geen uitspraken gedaan.

Bij de politie had zich dinsdagochtend een verdachte gemeld. De man gaf zichzelf aan en stelde dat hij Uyttersprot omgebracht had. In een woning buiten het centrum van Aalst troffen de autoriteiten diezelfde ochtend het lichaam van de politica aan. De man in kwestie is inmiddels vastgezet. Het parket zegt dat er verder onderzoek wordt gedaan in het kader van de „relationele sfeer”. Volgens D’Haese gaat het om een niet-politiek gemotiveerde misdaad.

Uyttersprot was van 2007 tot 2012 burgemeester van Aalst, dat tussen Gent en Brussel in ligt. De Vlaamse was politica voor de partij Christen-Democratisch en Vlaams. Uyttersprot laat twee kinderen na.