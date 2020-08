Opgesloten omdat je Engels spreekt: in Kameroen gebeurt dat

. Nfor Ngala Nfor is aan de telefoon net begonnen zijn standpunt te formuleren. Hij is een „gekidnapte politieke gevangene”, zegt hij, die daarom „weigert te onderhandelen met onze agressor, als we niet eerst worden vrijgelaten”. Juist dan is een aantal harde bonzen te horen aan zijn kant van de lijn. Het klinkt alsof iemand de deur probeert te forceren. „Eén moment, alsjeblieft”, zegt hij in de microfoon. In plaats van het zachte geroezemoes dat eerst op de achtergrond klonk, is nu een staccato stem te horen. Er wordt Nfor iets gevraagd, of opgedragen. Dan: gestommel, alsof de telefoon van handen wisselt of wordt weggestopt. Nfor kan zich nog tot het apparaat wenden om te zeggen dat hij „het hierbij moet laten”. En daarna: niets meer.

Het gesprek met Nfor, een prominente figuur in de Kameroense afscheidingsbeweging SCNC (de Southern Cameroon National Council) gaat niet verder. Ook de telefoons van andere separatisten, die eveneens in de cel zitten in de hoofdstad Yaoundé, worden na dit voorval één voor één afgepakt, zo hoort NRC later van Nfors tussenpersoon. Kameraden die vanuit andere landen de gedetineerden bijstaan, krijgen geen contact meer. Telefoons zijn niet toegestaan in de cel, maar eerder konden de gevangenen de toestellen verbergen. Nfor vertelde al over de voorzorgsmaatregelen die hij had moet treffen voor het gesprek, georganiseerd via een bondgenoot in Nederland: „Ik zal je niet vertellen hoe ik er nu bij zit, dat is wat ongemakkelijk. Maar ik moet me wel verstoppen, ja.”

Nfor en zijn metgezellen zijn de voortrekkers van separatistische groeperingen voor het zuidwesten en noordwesten van Kameroen. In 2018 werden de zogeheten ‘Nera 10’ opgepakt in Nigeria, het buurland waar zij hun heil hadden gezocht. In augustus vorig jaar veroordeelde een militaire rechtbank ze tot levenslang, voor terrorisme. Volgens president Paul Biya zijn ze schuldig aan „vijandigheid tegen het vaderland”. De separatisten zien dat precies andersom: de republiek Kameroen maakt inbreuk op de soevereiniteit van de onafhankelijke staat die zij Ambazonië noemen.

Begin juli was de gevangenis van Yaoundé waar Nfor en de anderen zitten, het toneel van een onverwachte gebeurtenis. Een overheidsfunctionaris bezocht de separatisten voor overleg, als opstapje naar vredesonderhandelingen. Het leidde tot opgewonden reacties in lokale media. ‘Pouvoir et separatistes ouvrent les négociations’, kopte de voorpagina van Défis Actuals. Of, in de woorden van het Engelstalige The Guardian Post: ‘Stage set for peace to return!’.

Francofone republiek

Engels is de voertaal in de regio’s Zuid-West en Noord-West, in een verder francofone republiek. Het is een erfenis van het koloniaal verleden: Frans-Kameroen werd in 1960 onafhankelijk, een jaar later werd het Britse mandaat ernaast opgedeeld in Nigeria en een Engelstalig deel voor Kameroen. Het Centraal-Afrikaanse land werd een republiek. Die unificatie is een probleem voor de Ambazoniërs, die zeggen dat daarmee hun recht op autonomie is geschonden.

In de Engelstalige gebieden woonden vijf miljoen mensen, op een totale populatie van 24 miljoen. Er is veel intensieve landbouw en commercie. De Ambazoniërs voelen zich vooral uitgesloten van bestuurlijke zaken. In de nationale politiek zijn ze amper vertegenwoordigd. Net als in staatsbedrijven, waaronder in de olie – die juist in deze gebieden te vinden is. Dat taalverschil is één ding, zegt Emma Osong in een zoomgesprek. Zij vluchtte als kind met haar ouders uit Kameroen naar de Verenigde Staten, waar ze ruimtevaarttechnicus werd. Daarnaast zet ze zich in voor een oplossing van wat ze „het historisch onrecht tegen het zuiden van Kameroen” noemt: „Mijn ouders en ik waren destijds economische vluchtelingen. Nu voel ik mij een politieke balling. Mijn ouders en andere Engelstaligen werden als tweederangsburgers behandeld. Deze regio is psychologisch klein gehouden, wat betreft infrastructuur, en door bestuurders die door de regering werden aangesteld maar zelf niet daar vandaan kwamen. Als je geen affiniteit hebt met de bevolking, wil je daar ook niet je best voor doen.”

Het langlopende politieke geschil kwam in 2016 tot een breekpunt. De regering voerde een nieuwe wet door die onderwijzers en advocaten in de regio’s verplicht hun werk in het Frans te doen. Protesten daartegen werden hard neergeslagen door nationale ordetroepen. Daarna escaleerde het geweld, aan de kant van beide partijen. Lees ook: in Kameroen worden zowel regering als rebellen steeds agressieverSindsdien rapporteren mensenrechtenorganisaties over grove schendingen in de regio’s waar wordt gevochten: scholen en ziekenhuizen zijn volledig vernield, dorpen kapotgeschoten en verbrand. Honderdduizenden mensen sloegen in de tussenliggende jaren op de vlucht. Ze wonen in de dichte bossen in hutten of zijn in Nigeria opgevangen in kampen. Zeker drieduizend mensen zijn omgekomen, en mogelijk veel meer.

Schimmige, gewelddadige milities

De beweging voor Ambazonië bestaat inmiddels uit meerdere georganiseerde politieke groeperingen, maar er zitten ook schimmige, gewelddadige milities tussen. Er wordt onderling gevochten, wat de zaak van de separatisten niet helpt. Analisten merken: hoewel bij de protesten in 2016 geroepen werd om meer zelfbestuur en inspraak voor Engelstaligen binnen de republiek, eisen de meeste groeperingen nu een eigen staat. Ze vinden dat het leger én het bestuur van Biya moet vertrekken uit het grondgebied van Ambazonië. Hun aanspraak baseren de separatisten op resoluties van de Verenigde Naties en statuten van de Afrikaanse Unie over zelfbeschikking. „Deze strijd is het resultaat van mislukte dekolonisatie”, zegt Nfor over de voorgeschiedenis van de oorlog.

Volgens Emma Osong is met de opstanden vier jaar geleden „een nieuwe generatie wakker geworden. Wij zijn trots om ons Ambazoniër te noemen. Het is aan ons om ons land vrij te krijgen. We hebben recht op autonomie, daar moeten we ons hard voor maken. Maar uiteindelijk kan met oorlog niets worden opgelost.”

De internationale gemeenschap (die het geweld veroordeelt, maar Ambazonië niet erkent) werd herinnerd aan het slepende conflict na een oproep van VN-secretaris generaal António Guterres. In april vroeg hij, vanwege de coronapandemie, om een wereldwijde wapenstilstand. Eén rebellengroepering gaf gehoor. „Maar Biya had dat moeten doen”, volgens Osong. „Zíjn regering is onderdeel van de VN.” De meeste strijdgroepen besloten niet zomaar in te stemmen met het verzoek. Uit angst dat als ze de wapens neerlegden, de regeringstroepen kans zouden zien om weer de controle in de regio’s te grijpen.

In Kameroen wordt ervan uitgegaan dat de VN achter de schermen druk hebben uitgeoefend op de regering, vertelt de lokale journalist Elie Smith. Het bezoek dat een ambtenaar begin juli aan de gedetineerden bracht, beschouwt hij als „informele en niet-bindende voorbesprekingen. Die stap moet hoe dan ook gezet worden. Het conflict heeft zoveel verwoest. De mensen zijn het geweld moe”, zegt hij. Daarom denkt hij dat veel Kameroeners hoopvol reageerden op n hetnieuws. „En dan is er nog steeds een lange weg te gaan voor Kameroen.”

Een goed figuur bij de VN

Maar er is ook scepsis, zeker in het kamp van de Ambazoniërs. Die geloven niet dat Biya echt van plan is met de groeperingen te spreken. Zij denken dat hij alleen een goed figuur wil slaan bij de VN en landen waarmee hij zaken doet. In dat opzicht wordt vooral Frankrijk wantrouwd: de voormalige kolonisator zou nog willen profiteren van rijkdommen zoals olie die in de regio’s te vinden zijn.

Zo is Nfor er duidelijk over, voordat hij wordt onderbroken: mocht het de president echt om een vreedzame oplossing te doen, zijn dan hebben de gevangen gezette leiders in ieder geval duidelijke voorwaarden. „Het belangrijkste is dat de oorlog wordt gestaakt en de ordetroepen zich volledig terugtrekken. De regering begon de oorlog door Ambazonië sinds de jaren zeventig te willen assimileren”, stelt hij. „We komen alleen onderhandelen op neutraal terrein, onder toezicht van een waarnemer. We bepalen zelf wie ons vertegenwoordigt in die gesprekken.” En nee, het bezoek van de beambte aan de gevangenis heeft hem niet hoopvol gestemd. „Dat was geen gesprek of onderhandeling, zelfs geen begin. We zitten vast, hoe kunnen wij nu vrij spreken?”

Een dag na het afgekapte gesprek moeten Nfor en de rest van de Nera 10 voor het hof in Yaoundé verschijnen, vanwege het hoger beroep tegen hun levenslange gevangenisstraf. De zaak wordt tot later in augustus uitgesteld. Tot verontwaardiging van hun advocaten deelt de rechter hen dit mee in het Frans.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 augustus 2020