Op pad in peignoir, het ideale reistenue

Sinds huisarrest en lockdown weet ik dat de grootste afstand die ik in mijn huis kan afleggen zeventien stappen is. Dat betekent vanaf de voordeur door de smalle vestibule, diagonaal door de woonkamer en dan uitkomen in de verste hoek van de keuken. Ook als ik, met ferme pas, loop van de slaapkamerhoek naar diezelfde hoek van de keuken, kom ik op zeventien uit.

Wat een ontdekking, zo stappen tellen in je eigen huis aan een Amsterdamse kade, van muur tot muur, van uithoek naar uithoek.

Tot dit globetrotten op de plek die je het beste zou moeten kennen – maar die je eigenlijk niet kent – inspireerde me het laat achttiende-eeuwse meesterwerk Reis door mijn kamer (Voyage autour de ma chambre, 1794) van de aristocraat, militair en portretschilder Xavier de Maistre (1763-1852). Hij mocht zes weken zijn huis in Turijn niet verlaten na een verboden duel. Oorzaak: een liefdesaffaire. Hij gaat écht op reis, zigzaggend op expeditie, met zijn kamerjas als ideaal reistenue.

Deze Reis was het lievelingsboek van Gerrit Komrij. Hij schreef „dat er zoveel wonderlijke muziek schuilt in het reizen en tóch thuisblijven”.

In 1995 verscheen de Nederlandse vertaling door Paul de Bruin. Nu, een kwart eeuw later, is er zoveel vraag naar dit literaire kleinood over gedwongen huisarrest, dat Uitgeverij Voetnoot een herdruk uitbrengt.

Iedereen kan op de vierkante meter een ontdekkingsreis ondernemen. Ik ga op pad.

De vertrouwde plattegrond van mijn behuizing wordt, net als bij De Maistre, een exotische wereld met Alpentoppen en balzalen. Bij de Maistre valt het vroege zonlicht gefilterd door iepen binnen. Aan mijn boomloze kade is er geen groen. De open haard van De Maistre is mijn radiator, met het gegolfde oppervlak als een kalme zomerzee.

‘Er zit een verhaal in al het kleine”, besluit De Maistre zijn boek. Dat advies neem ik ter harte. Ik wil nog een keer.

Even later herhaal ik mijn excursie tussen de muren van mijn appartement. En zie, ik tel niet zeventien maar achttien stappen.

Oh mirakel, mijn huis is gegroeid terwijl ik dit charmante loflied op de reislustige stilstand las.