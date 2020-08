Moedermelkvlekken en grove grappen

Het blijft lastig om ex-model en tegenwoordig schrijfster Daphne Deckers te associëren met de vuilspuiterij die ze in haar roman Alles is zoals het zou moeten zijn (uit 2012 alweer) aan het papier heeft toevertrouwd. Dat vrouwen, en in het bijzonder zwangere en net bevallen vrouwen, niet louter naar lelietjes van dalen ruikende popjes zijn, dat kan in films en verhalen best verfrissend zijn. Of zelfs emanciperend om te laten zien. En dat je daar dankzij de overdrijving een bevrijdende farce van maakt ook. Net zoals dat het al lang niet meer alleen aan mannelijke personages is voorbehouden om egocentrisch te zijn, te stinken en toch als hoofdpersoon sympathie te wekken.

De zogeheten chicklit die dit soort personages groot maakte heeft sinds oermoeder van het genre Bridget Jones (boek en film) een lange weg afgelegd, en Alles is zoals het zou moeten zijn komt achteraan die trend, die in Nederland een eigen stem kreeg dankzij Soof.

Het plotje draait om de net bevallen Iris, die in haar kraambed door haar overspelige lapzwans van een vriend wordt verlaten voor zuster Suus, en dan op zoek gaat naar een betere vader voor haar zoontje. Maar ja, wil deze succesvolle tv-producente wel een eenvoudige hondenuitlater in haar leven? Met veel grove grappen, moedermelkvlekken en onrustbarende hoeveelheden alcohol.

Romkom Alles is zoals het zou moeten zijn Regie: Ruud Schuurman. Met: Barbara Sloesen, Jan Kooijman. In: 121 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven