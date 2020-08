Minimalistische western legt en passant genocide vast

De eigenlijke hoofdpersoon van de Chileense minimalistische western Blanco en blanco is de geheimzinnige Mr. Porter, maar omdat hij de hele film niet op komt dagen neemt fotograaf Pedro zijn plaats in. Hij is ingehuurd om een portret te maken van de bruid van de entrepreneur, voor wier amper ontloken vrouwelijkheid hij een ongure obsessie ontwikkelt. Het is alsof hij haar met zijn camera ontmaagdt.

Als straf of vermaak om de tijd te doden nemen de kolonisten uit Porters troupe hem mee op hun stroop- en rooftochten, en wordt hij met zijn camera getuige van de genocide op duizenden mensen van het Selknam-volk in Vuurland. Het is het einde van de negentiende eeuw. We bevinden ons op het uiterste einde van de bewoonde wereld.

Zowel Porter als Pedro heeft echt bestaan. De fotograaf is naamloos gebleven, maar Porter heette in werkelijkheid Julio Popper, een Roemeense avonturier en premiejager die Latijns-Amerika doorkruiste maar bijvoorbeeld ook het stadsplan van Havana ontwierp. Langzamerhand valt Pedro (ijzingwekkend goed gespeeld door Pablo Larraíns muze Alfredo Castro) ten prooi aan de onheilspellende grootsheid van het landschap, de gierende winterwind en de waan dat hij als fotograaf de geschiedenis niet alleen vastlegt, maar ook ensceneert.

Zijn foto’s plaatsen ons zowel in de positie van voyeur als van medeplichtige, door de camera soms recht op de blik van de toeschouwer te richten. Wij zijn het die hier in de indrukwekkende en langzaam smeulende tweede film van de Spaans-Chileense regisseur Théo Court worden vastgelegd. En het besef dat de geschiedenis van het imperialisme is geschreven met het bloed van ontelbare anonieme doden.

Historisch drama Blanco en blanco Regie: Théo Court. Met: Alfredo Castro, Esther Vega, Lars Rudolph, Lola Rubio. In: 11 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven