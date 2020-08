Masae Kasai won het eerste volleybalgoud en werd beloond met een echtgenoot

Wie: Masae Kasai (Japan)

Sport: Volleybal

Waarom opvallend: De echtgenote van de Japanse premier regelde een huwelijkspartner voor haar.

Uiteindelijk lachte het leven Masae Kasai toe. Ze was als captain van het Japanse volleybalteam een succesvolle sportvrouw, maar dat ging ten koste van haar privéleven. Tot Kasai in 1964 in eigen land olympisch goud won en de premier bemiddelde bij het vinden van een echtgenoot. Pas toen vond Kasai ook buiten de volleybalhal haar geluk.

Kasai, een boerendochter, groeide op in een tijd dat een vrouw in Japan werd geacht voor haar dertigste te trouwen. Die enorme sociale druk deed Kasai besluiten in 1962, op haar 29ste, met volleybal te stoppen.

Een mooi moment ook, vond de spelverdeelster, omdat ze dat jaar met Japan wereldkampioen was geworden door in Moskou de voormalige Sovjet-Unie te verslaan. ’s Werelds hoogst aangeschreven team en torenhoge favoriet werd in de finale met 3-2 verslagen.

De wens van Kasai, evenals die van vier ploeggenoten, stuitte op immense publieke weerstand. Hoe konden ze, twee jaar voor de Olympische Spelen in Japan? De eer van de natie stond op het spel, speciaal in een populaire sport als volleybal, dat bovendien voor het eerst op het olympische programma stond.

De media oefenden enorme druk uit en er kwam een grote publieksactie op gang. De nationale ploeg ontving zo’n vijfduizend brieven met het dringende verzoek aan de op vertrek azende speelsters nog twee jaar door te gaan.

In 1963, onmiddellijk na de kerstvakantie, kwam de Japanse vrouwenselectie bijeen voor topoverleg en vrijwel alle speelsters besloten hun loopbaan tot en met de Olympische Spelen te verlengen.

Ook Kasai bezweek onder de druk. Deels tot haar ongenoegen. „Het publiek stond niet toe dat ik zou stoppen”, zei ze vijftig jaar later in een interview met de website Japan Forum. „Bovendien zag ik er tegenop me nog eens twee jaar aan het strenge trainingsregime van zeven dagen per week en 51 weken per jaar te onderwerpen. En dan die druk. We konden de hoge verwachtingen alleen waarmaken door goud te winnen.”

Haar kansen op een huwelijk zag Kasai voor haar gevoel tot nul slinken. Voor welke man is een vrouw van 31 jaar nog interessant?

Bezwaarlijker nog vond Kasai de persoonlijke prijs die ze voor dat uitstel moest betalen. Haar kansen op een huwelijk zag de volleybalster voor haar gevoel tot nul slinken. Voor welke man is een vrouw van 31 jaar nog interessant? Maar ze had geen keus, vond Kasai, die enorm opgelucht was nadat in de finale op 23 oktober 1964 de Sovjet-Unie met 3-0 was vernederd. De wens van het Japanse publiek was vervuld, nu nog de hare.

Dat lukte, op een hoogst ongebruikelijke manier. Bondscoach Hirobumi Daimatsu, die het mede als zijn verantwoordelijkheid zag voor scheidende speelsters als huwelijksmakelaar op te treden, vroeg de Japanse premier Eisako Sato, tijdens een ontvangst van het gouden team, of hij iets voor sterspeelster Kasai zou kunnen betekenen. Na drie mislukte dates bracht de premiersvrouw Kasai in contact met Kazuo Nakamura, een officier bij de Japanse Zelfverdedigingstroepen, het nationale leger.

Op hem werd Kasai verliefd, maar het kostte haar de nodige overredingskracht Nakamura tot een huwelijk te bewegen. Een officier behoort niet te trouwen, was zijn opvatting. In geval van oorlog zou hij niet beschikbaar zijn voor het gezin, voor hem een ondraaglijke gedachte.

Uiteindelijk zwichtte Nakamura voor Kazai en traden zij op 31 mei 1965 in het huwelijk, vijf maanden na hun kennismaking. Het werd een mediaspektakel met matchmakers premier Sato en zijn vrouw als speciale gasten. In zijn speech merkte de eerste minister op dat Kasai inmiddels bekender was geworden dan hij.

Kasai en Nakamura leefden nog redelijk lang en gelukkig en kregen één zoon. Als trainer en bestuurslid van de Japanse bond bleef Kasai nog jarenlang verbonden aan de volleybalsport. Zij overleed in 2013 op 80-jarige leeftijd, vijftien jaar na de dood van haar man.