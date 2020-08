Manila weer in lockdown na piek coronabesmettingen

Inwoners van de Filippijnse hoofdstad Manila beleefden een déjà vu. Opnieuw vonden ze zichzelf terug in lange rijen voor supermarkten en pinautomaten. Ze hadden 24 uur om zich voor te bereiden voordat ze opnieuw een strenge lockdown van twee weken zijn ingegaan.

Dinsdag zijn nieuwe lockdownmaatregelen van kracht geworden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo’n 27 miljoen Filippijnen in Manila en omliggende provincies mogen alleen de straat op als dat echt nodig is. President Rodrigo Duterte kwam ermee nadat tientallen organisaties uit de gezondheidszorg afgelopen weekend om strengere maatregelen hadden gevraagd.

In een open brief schreven ze dat zij de grote hoeveelheden patiënten niet meer aankunnen en dat „hun mensen niet de last horen te dragen om te kiezen wie blijft leven en wie sterft”. Niet dat Duterte vol begrip was voor hun oproep. In zijn toespraak gaf hij hen ervan langs dat ze hun verzoek niet publiekelijk hadden moeten doen. „Probeer de regering niet te vernederen”, zei hij. „Covid-19 is hier al. Jullie hebben er ook geen oplossing voor, dus waar babbelen jullie over?”

De ziekenhuizen in Manila hebben grote aantallen nieuwe patiënten moeten opnemen sinds de vorige lockdown begin juni werd versoepeld. Twee overheidsziekenhuizen moesten sluiten vanwege het grote aantal besmettingen onder hun werknemers. En privéziekenhuizen sturen patiënten weg omdat ze geen plek meer hebben.

De afgelopen dagen werden steeds nieuwe recordaantallen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het aantal besmettingen lag dinsdag op 112.593 en er komen elke dag duizenden nieuwe gevallen bij. Het officiële aantal doden ligt op 2.115. In dit tempo halen de Filippijnen vandaag of morgen Indonesië in, tot nu toe het land met de meeste besmettingen in Zuidoost-Azië. Al wordt daar zelfs nog maar half zoveel getest als in de Filippijnen. Van beide landen wordt aangenomen dat het werkelijke aantal besmettingen beduidend hoger ligt dan de officiële overheidscijfers aangeven.

De nieuwe lockdown in Manila betekent ook dat het openbaar vervoer bijna helemaal stilligt. Metrolijnen liggen plat, bussen, taxi’s en ook de typisch Filippijnse jeepneys rijden niet. Voor zorgmedewerkers geldt een uitzondering, maar verder heeft iedereen die naar zijn werk moet reizen, bijvoorbeeld werknemers in supermarkten, een probleem. In een megastad als Manila liggen werk en wonen voor de meeste inwoners kilometers uit elkaar. Een eigen auto of brommer is voor miljoenen van hen een onbetaalbare luxe.

Ook dit vervoersprobleem is onderdeel van het déjà vu voor de Filippijnen. Van half maart tot begin juni lag de hoofdstad al grotendeels stil – één van ’s werelds langste en strengste lockdowns.

President Duterte heeft het leger een belangrijke rol gegeven, met checkpoints en tanks in de straten. Aan het begin van de vorige lockdown brak onrust uit, omdat inwoners van de sloppenwijken de straat niet meer op konden om geld voor eten te verdienen. Het aantal Filippijnen dat honger lijdt, verdubbelde volgens een peiling in mei naar 4,2 miljoen.

Ondanks zijn gebrek aan controle op de verspreiding van het virus strooit president Duterte met gevaarlijke adviezen en twijfelachtige beloftes. Vorige week zei hij dat arme Filippijnen hun mondkapjes gewoon met benzine van het pompstation konden wassen, als ze geen geld hadden voor ontsmettingsmiddel met alcohol. „Ik maak geen grap, ik maak geen grap.” En in de toespraak waarin hij de nieuwe lockdown aankondigde, zei hij dat een vaccin „eerder vroeger dan later” beschikbaar zal zijn.

Dutertes populariteit kan door de hernieuwde lockdown een deuk oplopen, ook omdat de Filippijnse economie in een diep dal is beland als gevolg van de pandemie. De werkloosheid is volgens officiële cijfers gestegen tot 17,7 procent en ligt in werkelijkheid vermoedelijk nog hoger. Ook is het terugsturen van geld door gastarbeiders in het Midden-Oosten, een belangrijke inkomstenbron voor velen, met 19,3 procent gedaald.