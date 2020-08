Komiek Chris Morris: ‘De FBI verwoest levens van hele gezinnen’

Met wrange humor nam de Britse filmregisseur en komiek Chris Morris in 2008 vier Britse jihadisten op de korrel in Four Lions. Zijn nieuwe film The Day Shall Come ligt in het verlengde van die debuutfilm. Nieuwkomer Marchánt Davis speelt Moses, een jonge Afro-Amerikaan in Miami die zich opwerpt als profeet van de komende zwarte revolutie.

Met zijn radicale ideeën komt Moses in het vizier van de FBI. Hij gelooft onder meer met paranormale gaven een grote maatschappelijke omwenteling teweeg te kunnen brengen; veel gevaar gaat er niet van hem uit. De FBI probeert hem dan maar tot een terroristische aanslag te verleiden. Anders komen de rechercheurs niet aan hun vereiste quotum van arrestaties en veroordelingen van ‘terroristen’.

Dat gegeven heeft Morris uit het leven gegrepen. In de Verenigde Staten hebben volgens hem tientallen veroordelingen plaatsgevonden van zogenaamde terroristen – vrijwel altijd afkomstig uit etnische minderheden – die zonder uitlokking van de FBI vermoedelijk nooit tot hun vermeende criminele daad waren gekomen.

Met The Day Shall Come wil Morris vooral laten zien hoe iemand in de VS gemakkelijk in de gevangenis kan belanden, als de overheid bepaalde ideeën om wat voor reden dan ook als ‘gevaarlijk’ aanmerkt. „Vaak komt er geen rechtszaak. Veel mensen zien zich gedwongen een deal te sluiten met justitie in ruil voor strafvermindering. De overheid verwoest zo de levens van hele gezinnen.”

Is dit systeem vooral gericht tegen mensen met een donkere huid?

„Dat zit in de structuur van de FBI ingebakken. Kijk naar de reactie van de FBI op de opkomst van Black Lives Matter. De reactie was niet om te onderzoeken: hoe komt het dat er excessief politiegeweld wordt gebruikt tegen zwarte Amerikanen? De reactie was om een eenheid op te richten die onderzoek moet doen naar de mensen die protesteren tegen politiegeweld. Daarvoor is een hele nieuwe categorie in het leven geroepen: zwart identiteits-extremisme.”

Het is niet zo dat individuele agenten allemaal racistisch zijn, maar het systeem pakt wel zo uit?

„Uitgesproken racisten vormen altijd een minderheid, maar onbewuste vooroordelen zijn alom aanwezig. Het is het meest effectief om in een racistisch systeem juist te werken met mensen die zichzelf niet als racisten beschouwen.”

Erg grappig is dit allemaal niet. Hoe maakt u daar een komedie van?

„Het verhaal is serieus, want waarom zou je het anders willen vertellen? De humor komt voort uit de absurditeit van dit systeem, al is dat wel een vrij duistere vorm van humor. Hoe meer details ik ontdekte tijdens de research, hoe absurder alles in elkaar bleek te zitten.”

Tegenwoordig is er een debat of witte filmmakers verhalen over zwarte personages wel kunnen vertellen.

„Ik vertel het verhaal op basis van mijn eigen research en vanuit mijn eigen perspectief. Ik pretendeer niet dat ik uit eigen ervaring weet waarover ik het heb. Als de film door een zwarte regisseur was gemaakt, zou de film ongetwijfeld een andere invalshoek hebben gehad. Ik probeer vooral de effecten te laten zien van wat ik beschouw als een enorm institutioneel probleem.

„Maar ik maak de film niet in mijn eentje. Als ik repeteer met zeven zwarte acteurs vertellen ze me echt wel wanneer ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Daar heb ik geen enkel probleem mee.”

U kunt als witte filmmaker ook best grappen maken over de radicale ideologie van zwart separatisme?

„Ja. Ik ben tijdens de research allerlei mensen tegengekomen, die er soms vreemde ideeën op na hielden. Maar dat betekent niet dat je zulke mensen dan maar mag oppakken en naar de gevangenis sturen.”

Komedie The Day Shall Come Regie: Chris Morris. Met: Marchánt Davis, Anna Kendrick, Danielle Brooks. Online release, diverse platforms. ●●●●●

