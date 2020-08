Klimaatommezwaai van BP maakt beleggers blij

Het Britse BP is het eerste olie- en gasbedrijf dat serieus minder fossiel wil worden. In 2030 wil het bedrijf 40 procent minder olie en gas produceren dan nu. BP presenteerde dinsdag belabberde kwartaalcijfers, net als alle concurrenten de afgelopen week deden. Maar BP verraste de markt door tegelijkertijd, een maand eerder dan verwacht, een uitwerking te presenteren van zijn nieuwe klimaatbeleid voor het komend decennium. De concrete ommezwaai die bestuursvoorzitter Bernard Looney aankondigde, werd door beleggers zo goed ontvangen dat de koers dinsdag met 6,5 procent steeg.

BP stelde zichzelf in februari, net voor de coronacrisis, een ambitieus klimaatdoel voor 2050. Daarmee demarreerde het plots naar de kopgroep van de klimaatbewustere olie- en gasbedrijven, een pioniersrol die tot dan toe vooral vervuld werd door Shell en de kleinere Europese oliebedrijven Equinor (Noorwegen) en Repsol (Spanje).

De nieuwe bestuursvoorzitter Bernard Looney van BP zei toen dat hij in september met een uitgewerkte klimaatstrategie zou komen. Dat plan is er een maand eerder. „We kunnen van BP een beter bedrijf maken, en we kunnen van deze gelegenheid gebruik maken”, zei Looney dinsdag.

De gelegenheid waarop de Ierse BP-topman doelde, is de ongekende malaise waarin de olie- en gassector vanwege door de coronacrisis is beland. De olievraag zakte met 26 procent in. De leidende Brent-olieprijs daalde voor het eerst sinds 2002 onder de 20 dollar per vat.

Tot dinsdagochtend stond de week waarin de vijf grootste oliebedrijven hun kwartaalcijfers bekendmaakten, daarom enkel in het teken van de grote verliezen die de fossiele sector incasseert. Bij BP en Shell liepen de kwartaalverliezen zelfs op tot respectievelijk 17 en 18 miljard dollar. Dat het verlies bij het Amerikaanse ExxonMobil op papier meeviel (1,1 miljard dollar) kwam doordat het als enige oliebedrijf nog geen afschrijvingen deed vanwege de economische malaise.

‘Het meest uitdagende kwartaal’

Bij de kwartaalcijfers liet geen van de bedrijven twijfel bestaan over de problemen in de sector. „We hebben nog nooit een instorting van de vraag gezien die zo diep was”, zei directielid Neil Chapman van ExxonMobil vrijdag tijdens een presentatie voor analisten. Looney had het zelfs over het „meest uitdagende kwartaal in de geschiedenis van de [olie-]industrie”.

Uit het diepste dal is de industrie inmiddels wel opgeklommen. Door wereldwijde productiebeperkingen ligt de olieprijs vrij stabiel tussen de 40 en 45 dollar. Maar dat is nog altijd veel minder dan de 60 à 70 dollar die vorig jaar voor een vat olie werd betaald. De vraag naar motorbrandstoffen en vooral kerosine is niet volledig hersteld.

De financiële gevolgen tekenden zich de afgelopen maanden al af. Alle concerns bezuinigen miljarden. Shell verlaagde voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dividend. BP kondigde dinsdag als tweede van de grote olieconcerns een dividendverlaging aan: het dividend halveert van 10,5 dollarcent naar 5,25 cent per aandeel per kwartaal.

De markt smacht naar klimaatstrategieën van olie- en gasbedrijven

Oliebedrijven houden er rekening mee dat zij de coronacrisis nog jaren voelen. Shell voorziet pas weer in 2023 olieprijzen van 60 dollar. BP toonde dinsdag nog pessimistischer prognoses, waarin de olieprijs pas in 2025 begint op te klimmen vanaf 50 dollar, en waarin de aardgasprijs op het huidige ultralage niveau blijft.

De vele miljarden die de olieconcerns afgelopen kwartaal afboekten, zijn het gevolg van die getemperde verwachtingen. Deels gaat het om vermindering van toekomstige inkomsten door lagere olie- en gasprijzen, deels om olie- en gasvelden die aan waarde hebben ingeboet.

Zo maakte het Franse Total bekend dat het 7 miljard dollar afschrijft op zijn Canadese teerzanden: olievoorraden waarvan de winning duur is – en uitzonderlijk vervuilend. Soms hebben de afschrijvingen andere oorzaken dan de coronacrisis: Chevron schreef 2,6 miljard dollar af op Venezolaanse bezittingen vanwege de onstuimige politieke situatie. Shell boekte een onbekend bedrag af op het Nigeriaanse olieveld OPL245, dat onderwerp is van een grote corruptieaffaire waarin het Brits-Nederlandse oliebedrijf verwikkeld is geraakt.

Het is niet altijd helder hoeveel geld er afgelopen kwartaal nog verdiend werd met de normale bedrijfsvoering. Duidelijk is wel dat Shell en Total daaruit nog winst maakten, maar BP en de Amerikaanse concurrentie niet.

Klimaatbeleid maakt indruk

Onafhankelijk analist van de olie- en gassector Jilles van den Beukel keek dinsdag daarom met enige verbazing naar de koerswinst die BP boekte na bekendmaking van de kwartaalcijfers. „De cijfers van Shell en Total zijn veel beter.” Maar, zegt hij, het klimaatbeleid maakt indruk op beleggers. „Een verlaging van de olie- en gasproductie met 40 procent is iets wat we geen andere olie- en gasmaatschappij zien doen. De markt smacht naar dit soort strategieën van olie- en gasbedrijven.”

Daarbij komt de coronacrisis die BP aangrijpt. Nu toch de bezem door de olie- en gasactiviteiten moet, heeft het bedrijf aangegeven waar het dan wel in gaat investeren. Het heeft nu een klimaatplan dat veel concreter is dan dat van zijn Europese concurrenten Shell en Total, terwijl de Amerikaanse oliesector hoegenaamd nog geen substantieel klimaatbeleid heeft geformuleerd. Al zou dat na de Amerikaanse presidentsverkiezingen snel kunnen veranderen, tekent Van den Beukel aan. „Een president Biden zal anders staan tegenover klimaat. En je ziet de druk van grote investeerders, terwijl de cijfers van de Amerikaanse oliebedrijven slechter worden.”

BP gaat nu het verst in zijn transitie van, in eigen woorden, een „oliebedrijf” naar een „energiebedrijf”. Een bedrijf dat zijn geld niet meer voornamelijk verdient met fossiele brandstoffen, maar met duurzame stroom uit zon en wind, met diensten aan klanten zoals voor elektrisch rijden en digitalisering. En met winkeltjes bij tankstations. Oftewel, zoals topman Looney dinsdag serieus benadrukte tijdens zijn presentatie: met koffie.

Het internationale analysebureau Wood Mackenzie voor de olie- en gassector reageerde dinsdag lovend. BP „brengt zijn transformatie tot leven, het wordt werkelijkheid”.

Door BP’s klimaatplan moet het nu al versnellen. Zo wil het de komende vijf jaar de CO 2 -uitstoot van zijn olie- en gasproductie met 20 procent verminderen. In 2030 wil het jaarlijks 5 miljard dollar investeren in niet-fossiele activiteiten, die daarmee moeten vertienvoudigen.

Daarbij gaat het niet alleen om waterstof of zonneparken, maar ook om winkeltjes bij tankstations. „Dat is niet iets waar analisten veel over schrijven”, zegt Thijs Berkelder van ABN Amro, „maar in de retail (detailhandel) wordt in de oliesector goed geld verdiend”. BP wil duizenden nieuwe winkels openen in groeilanden zoals China, Mexico een Indonesië. En ook investeringen in laadpalen, denkt Berkelder, hebben een gunstig effect op de winkelinkomsten. „Als je een half uur bij een laadpaal staat, kun je meer boodschappen doen dan als je vijf minuten tankt.”

Uitstraling

Gaan de andere oliebedrijven ook deze weg? Van den Beukel denkt van wel. Shell investeert zeker niet minder in duurzame energie dan BP, zegt hij. „BP loopt niet voor in substantie, maar wel in look and feel.” BP straalde dinsdag op een geraffineerde manier vernieuwing uit. De directie ging gekleed in lichte tinten zonder stropdas en maakte live videocontact met analisten die vragen stelden.

Thijs Berkelder denkt niet dat bedrijven als Shell en Total ook zullen kiezen voor zo’n grote daling (40 procent) van de fossiele productie. Zo is lng, vloeibaar aardgas, een belangrijke markt voor Shell. „Als je daarin wilt blijven groeien, zou je dus bijna volledig uit olie moeten gaan. Dat klinkt niet logisch.” Bedrijven nemen juist in deze slechte economische omstandigheden afscheid van hun zwaktes, zegt Berkelder. „In gas heeft BP een minder sterke positie, maar zijn handelsnetwerk is juist goed.”

Ook bureau Wood Mackenzie is het eens met Looney: de coronacrisis is dé gelegenheid om hiermee te komen. „Als er ooit een moment was voor een reset, was het nu.”