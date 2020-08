Het was begin jaren negentig, ik bevond me in de executive lounge van British Airways, wachtend op een vertraagde vlucht. Met een klap smeet iemand een stapel kranten op het tafeltje naast me. Toen ik niet reageerde, pakte de man het stapeltje op en liet het nog eens vallen. Ik keek op.

Met zijn vinger wees de man op de foto op de voorpagina: „That’s me.” Inderdaad, het was hem. Ik vertelde dat de NRC („Dutch quality newspaper”) van de vorige dag hem vanwege de Noord-Ierse overeenkomst een „architect of peace” had genoemd. Het deed hem zichtbaar plezier.

Vervolgens pakte hij zijn stapeltje kranten weer op en ging verder. Op zoek naar meer publiek.