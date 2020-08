Gisteren gewandeld, in een rechte streep het dorp uit. In Jisp staan mooiere huizen dan in Wormer, maar trap er niet in: verder is er ook niets. Er zitten veel Amsterdammers met een tweede huisje, ze rusten er uit en gaan daarna snel weer terug. De meesten verkopen na maximaal vijf jaar.

Lucie van Roosmalen (5) wilde naar de speeltuin aan het water, er waren daar geen andere kinderen. Een man op laarzen kwam praten. Alleen de Tachtigjarige Oorlog is in Jisp belangrijk, er was daar toen ergens een veldslag, sindsdien is er nooit meer wat gebeurd. Hij gaf Lucie van Roosmalen een onverwachte slinger zodat ze bijna van haar schommel vloog en zei dat Jisp toen nog bijna de hoofdstad van Nederland was geworden.

„Maar ze kozen toch voor Amsterdam.”

Net zo’n verhaal als Vitesse dat ook wel eens bovenaan heeft gestaan maar nooit kampioen werd.

„Met de kennis van nu een goede keuze”, antwoordde ik.

Daarna naar De Lepelaar, het enige café-restaurant.

Dubbele espresso en een glas aanmaaklimonade, Lucie van Roosmalen griste het suikerzakje van mijn schoteltje. Ze mag van mij niet op suikerzakjes sabbelen, daar ben ik dan wel weer streng in.

„Mag ik het wel uitstrooien?”

Nou liever niet, waarom altijd de grenzen opzoeken? Papa zat net zo lekker in zijn telefoon.

„Doe dat maar buiten”, zei ik. „In het gras.”

Even later, de barvrouw: „Ze staat buiten een suikerzakje leeg te schudden.” Ik keek op.

„Ja”, antwoordde ik, „het mocht van mij niet binnen.”

„Buiten hoeft van mij ook niet.”

Ze bleef naast me staan, in de theedoek knijpend met de linkerhand.

Naar de plaats delict.

De oudste dochter zat op haar hurken bij het fietsenrek een suikerhoopje te maken, er kwam een mier op af. Ze huilde toen ik het zakje afpakte.

Uit het water bij de kanoverhuur kroop een jongen, hij was helemaal vanuit Wormer naar Jisp gezwommen. Zijn ouders bestelden een dienblad met bier, de barvrouw kwam het brengen.

Hij stond tot zijn heupen in de prut.

Het eerste biertje kiepte hij achterover, met het tweede en derde biertje waste hij zijn haar. Zijn moeder filmde het, ze bleef herhalen dat ze de content op Facebook ging gooien.

Ik keek naar de barvrouw, hier kon ze dan weer wel om lachen.

Dat hoeft van mij dan ook niet.

Marcel van Roosmalen vervangt deze week Ellen Deckwitz, die op vakantie is.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 augustus 2020