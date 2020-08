Als tachtiger gelukkig wonen in de oude klas

Daar waar nu de legpuzzel van Rembrandts Nachtwacht de muur siert, hing vroeger het schoolbord. Ger Weijs wijst naar een plekje vlakbij. „Daar zat ik in de vijfde.” Vervolgens gaat de vinger naar het andere uiteinde van de kamer. „En daar in zesde.” Het zitcomfort is er flink op vooruitgegaan. Er staat nu een luxe fauteuil.

Weijs (81) woont sinds een jaar in zijn oude klaslokaal. Voorheen de lagere school heet nu Residence De Stek. Vraag Weijs niet naar meer verhalen over zijn schooltijd. „Ik heb nauwelijks herinneringen aan de jaren voor mijn twaalfde.”

Buurman Sjeng Cox is 94 en daarmee zo oud dat hij nog op de school heeft gezeten die tijdens de oorlog kapot werd geschoten. „Na de bevrijding moest ik voor drieënhalf jaar als soldaat naar Indië. Toen ik terugkwam, stond er een nieuwe school.” Ook hij woont er nu. Tot grote tevredenheid. Toen zijn inmiddels overleden vrouw begon te dementeren, verhuisde zij naar een beschermd-wonenproject in Horst en hij naar een appartement in datzelfde dorp. „Mooi, maar ik kende er niemand.”

Nu steekt hij vanuit zijn voordeur zo de gang over naar het tot gemeenschappelijke ruimte omgebouwde gymnastieklokaal om een praatje te maken met medebewoners van De Stek, die hij al van jongs af aan kent. Ook andere dorpelingen kunnen daar binnen komen lopen. De appartementen zijn zo ruim dat Weijs, toen hij onlangs een biljart kon krijgen, het zomaar in zijn huiskamer kon zetten. „Maar mijn parkinson gaat door en daardoor kan ik de punten niet meer maken.”

Oude bomen niet verplanten

Het idee voor De Stek kwam van Bert Arts, zelf werkzaam in de zorg en voorzitter van de dorpsraad van Castenray. „Ik vond dat bewoners op leeftijd in het dorp moesten kunnen blijven. Oude bomen moet je niet willen verplanten. Maar het mes snijdt aan meerdere kanten. Als senioren doorschuiven naar hier, komen er huizen vrij voor jongere bewoners. Tegelijkertijd behouden we nu een markant gebouw voor Castenray.”

Dat neemt niet weg dat Arts eerst een voormalige boerderij op het oog had. „Dat ging uiteindelijk niet door, omdat het financieel geen haalbare kaart was. Heel frustrerend, want ik had er honderden uren voorbereiding in zitten.”

Het model-Castenray krijgt nu navolging in andere dorpen in de gemeente Venray zoals Veulen, Geijsteren en Vredepeel. Foto Merlin Daleman

Maar al dat werk had uiteindelijk toch nog zijn nut, toen kort daarna de school in beeld kwam. De ombouw werd begroot op 6,5 ton. De gemeente werkte mee, ook financieel. De provincie droeg bij uit een potje voor leefbaarheid van kleine kernen. „De paar ton die we nog hebben moeten lenen, is voor de stichting haalbaar door de huuropbrengsten. Tegelijkertijd zitten de appartementen onder de huursubsidiegrens. Het moest voor iedere portemonnee haalbaar zijn, dat was een voorwaarde.”

Vrijwilligers uit het dorp

Voor het echt specialistische werk werden bedrijven ingeschakeld, maar veel klussen werden door vrijwilligers uit het dorp geklaard. Arts: „Zo’n zestig mensen hebben meegewerkt. Als het oude dak eraf moest stond hier in een mum van tijd een man of tien klaar.”

Het model-Castenray krijgt nu navolging in andere dorpen in de gemeente Venray zoals Veulen, Geijsteren en Vredepeel. In laatstgenoemde kern twijfelen ze nog of in de voormalige school woningen voor senioren of starters moeten komen.

„Vroeger had bijna elk dorp zijn K3”, zegt de Venrayse wethouder Jan Loonen (CDA, Vastgoedbeleid). „Kerk, kroeg en kapitaal. Een soort Heilige Drie-eenheid. Maar de bank is al lang geleden dichtgegaan. Het café sloot vaak ook. En in de kerk wordt hooguit af en toe een mis opgediend. Maar het sluiten van de school is een nog groter moment. Want die zorgt voor leven, een plek waar ouders elkaar ontmoeten, waar ook banden voor het verenigingsleven worden geslagen en versterkt. Na het dichtgaan zie je echt een soort rouwproces. Het duurt even voordat een dorp toe is aan herbestemming.”

Als senioren doorschuiven naar hier, komen er huizen vrij voor jongere bewoners. Foto Merlin Daleman

De slagingskans staat of valt volgens Loonen met het dorpsgevoel: „De kracht van de kernen moet het doen. Zonder actieve vrijwilligers die de schouders eronder zetten lukt het niet. In de kerkdorpen (allemaal met minder dan duizend inwoners), waar nu de scholen een nieuwe invulling krijgen, lukt dat. In een groot dorp als Venray (plusminus dertigduizend inwoners) lukt dat veel minder. Daar is het gevoel bij die ene school ook een stuk minder, gaan ouders ook gemakkelijk naar een school een buurt verder.”

De gemeente heeft hooguit mede mogelijk gemaakt. „Als een school dichtgaat, zit je als gemeente met vastgoed. Daar kun je de hoofdprijs voor willen vangen: de boekwaarde of zelfs de nog iets hogere taxatiewaarde. Je kunt het ook voor een vriendenprijs overdragen. Knappe raad die daar voor gaat liggen. Uiteindelijk brengt zo’n overdacht ook op andere manieren rendement, bijvoorbeeld door cohesie in een dorp.”

Arts ziet dat het voorbeeld van De Stek ook buiten de gemeente Venray navolging krijgt. „In plaatsen als Koningslust, Meerlo en Tienray. Maar ik kreeg ook een aanvraag om een lezing te komen geven in de provincie Zeeland.”