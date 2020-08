Iker Casillas stopt als profvoetballer

De Spaanse doelman Iker Casillas heeft zijn voetbalcarrière beëindigd. Dat kondigde hij dinsdag aan via Twitter. „Zonder aarzelen kan ik zeggen dat het pad dat ik bewandeld heb er een is waarover ik gedroomd heb.”

Casillas speelde 25 jaar voor Real Madrid en stond de laatste vijf jaar onder contract bij FC Porto. Vorig jaar mei kreeg Casillas een hartaanval tijdens een training bij Porto en lag hij een paar dagen in het ziekenhuis. Sindsdien heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld, hoewel hij nog wel deel uitmaakte van de selectie. Zaterdag vierde Casillas met Porto het winnen van de Portugese beker.

Casillas was aanvoerder van het Spaanse nationale elftal dat in 2010 wereldkampioen werd door Nederland in de finale te verslaan. In 2008 en 2012 werd de 167-voudig international ook Europees kampioen met het Spaanse elftal. Op Twitter noemt het officiële account van het Spaanse elftal Casillas een „legende” en wordt de doelman bedankt „voor het waarmaken van de dromen van een heel land”.

Bij Real Madrid stond Casillas 725 wedstrijden in het doel en won hij onder andere driemaal de Champions League. De club liet op de website weten: „Waardering, bewondering en liefde te tonen voor een van de grootste legendes van onze club en voetbal in het algemeen. Iker Casillas is voor altijd in het hart van Real Madrid gesloten.”