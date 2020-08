‘Groot aantal slachtoffers’ door zware explosie in Beiroet

Een zware explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet heeft dinsdag een „groot aantal slachtoffers” geëist. Dat heeft minister Hamad Hasan (Volksgezondheid) gezegd tegen een regionale televisiezender, meldt persbureau Reuters. Tot nu toe staat het dodental op zeker tien. Volgens de tv-zender Al Mayadeen zijn verder honderden mensen gewond geraakt.

Het is niet duidelijk waar de ontploffing in het havengebied van de stad door is veroorzaakt. Israël heeft ontkend iets met het incident te maken te hebben. Op sociale media worden video’s verspreid van de grootschalige explosie. Deze volgde op een eerdere, kleinere ontploffing. Boven de locatie hing na de explosie een oranje paddenstoelenwolk.

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

Minister Hasan zegt dat de schade groot is. Een groot deel van de haven is met de grond gelijk gemaakt. Balkons, deuren en muren van nabijgelegen gebouwen zijn vernietigd en tot op kilometers afstand zijn ramen gesprongen. Ziekenhuizen zouden mensen al hebben opgeroepen om bloed te doneren. Op videobeelden is te zien dat onder meer een blushelikopter op de plek van de ontploffing bezig is om het vuur te doven.

‘Paniek compleet’

„De paniek in heel de stad is compleet”, zegt NRC-correspondent Melvyn Ingleby, die ter plaatse is. In een naburig ziekenhuis zag hij dat meer dan tien gewonden werden binnengedragen. Veel mensen zijn geraakt door stukken glas, maar anderen hadden volgens Ingleby zwaardere verwondingen.

De gevolgen van de explosie zullen voor Libanon moeilijk op te vangen zijn. Het land zit al economisch aan de grond en heeft sinds donderdag de coronamaatregelen moeten aanscherpen vanwege een sterke toename in het aantal besmettingen.