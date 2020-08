‘Engel’: goedgemutst en wat naïef sprookje

Zou er ergens op die grote zolder van dat huis in Amsterdam-Zuid waar het meisje Engel met haar eitjes bakkende vader en haar verstrooide geniale moeder woont nog een exemplaar van Piggelmee en het tovervisje liggen? Dat sprookje over een kabouter die in een Keulse Pot aan zee woonde met zijn hebberige vrouwtje Tureluur? Dan had ze misschien geweten dat ze het beter bescheiden kon houden toen ze een wonderwenshorloge in het Vondelpark vond, want hoogmoed komt voor de val.

Engel (naar een boek van actrice/schrijfster Isa Hoes en haar nu 15-jarige dochter Vlinder Kamerling) is een moderne versie van dat sprookje voor meisjes in de basisschoolleeftijd. Een goedgemutste, goedbedoelde en soms een beetje naïeve film, waarbij je je altijd kunt afvragen of dat nodig is. Maar zo kun je er de kleine zusjes ook mee naartoe nemen. Engel was een van de eerste films waarvan de draaiperiode door corona stil kwam liggen en die weer werd opgepikt toen de filmsets in Nederland weer opengingen. Maar alles zit zo solide in elkaar dat je daar gelukkig niets van merkt.

Kinderfilm Engel Regie: Dennis Bots. Met: Barry Atsma, Isa Hoes, Kees Hulst, Ali Ben Horsting, Pim Muda, Liz Vergeer, Mila van Groeningen, Bente Wallenburg. In: 121 bioscopen ●●●●●

