Geen strafrechtelijk onderzoek naar Rotterdamse oud-hoofdofficier Marc van Nimwegen

Het Openbaar Ministerie zal geen strafrechtelijk onderzoek beginnen tegen de twee voormalige hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen (Rotterdam) en Marianne Bloos (functioneel parket) wegens onrechtmatig gebruik van justitiële diensten en middelen.

Een jaar lang deed het eigen landelijk parket een „oriënterend feitenonderzoek naar mogelijk strafbaar handelen” tegen de twee topmagistraten die jarenlang logen over hun onderlinge intieme relatie. Dit onderzoek heeft volgens het OM „niet geleid tot een verdenking die een strafrechtelijk opsporingsonderzoek rechtvaardigt”.

Het College van procureurs-generaal gaf in 2019 opdracht tot dit feitenonderzoek, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek dat de zogeheten commissie-Fokkens deed naar integriteitsschendingen binnen de top van het OM. De commissie concludeerde in april 2019 dat de top van het OM jarenlang ten onrechte hardnekkige geruchten heeft genegeerd dat twee topmagistraten een intieme relatie onderhielden. Het ontbrak bij de leiding van het OM aan „ethisch leiderschap”, aldus Fokkens na berichtgeving hierover in NRC.

Lees de artikelen over het Openbaar Ministerie en de commissie-Fokkens terug in het dossier Vertrouwenscrisis OM

Conferentie in Bangkok

Het onderzoek dat de rijksrecherche het afgelopen jaar deed, richtte zich voor beiden op het „mogelijk privégebruik van door het OM aangeboden en/of betaalde diensten zoals het gebruik van een dienstauto met chauffeur, het maken van afspraken in hotels en restaurants en het om-/bijboeken van een terugvlucht en hotelovernachting tijdens een conferentie in 2012 in Bangkok”. Ook werd onderzocht of en in hoeverre de voormalig hoofdofficier van Rotterdam, in zijn toenmalige functie van procureur-generaal, de uitkomst van een aanbesteding inhoudelijk zou hebben beïnvloed.

Volgens het OM zijn op deze onderdelen geen aanwijzingen voor strafbare feiten gepleegd door betrokkenen naar voren gekomen. „Ten behoeve van het onderzoek zijn verschillende getuigen gehoord en is onderzoek gedaan naar relevante documenten, zoals declaraties en documenten met betrekking tot dienstreizen”. De rijksrecherche heeft voor het onderzoek geen gebruik mogen maken van de gespreksverslagen van de commissie-Fokkens. „Het onderzoek van de commissie was vertrouwelijk. Wat mensen aan de commissie hebben verteld, is niet gedeeld met het OM”, aldus het OM.

Dienstverbanden beëindigd

De beslissing om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen, is volgens het OM getoetst. „Deze zaak is besproken in een zogeheten reflectiekamer met OM’ers van verschillende OM-onderdelen en een oud-rechter”.

De twee voormalig hoofdofficieren werken sinds 1 januari niet meer bij het Openbaar Ministerie. Hun dienstverbanden zijn door het OM beëindigd naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport van de commissie Fokkens. De commissie heeft onder meer vastgesteld dat er sterke aanwijzingen waren dat de topfunctionarissen vanaf 2011 een relatie hadden toen zij in een hiërarchische verhouding tot elkaar stonden. Zij hebben ten onrechte van de relatie geen melding gemaakt en deze tot 2016 steeds ontkend. De constatering van Fokkens betekende dat Van Nimwegen in 2011 als procureur-generaal zijn ‘geheime’ minnares Bloos benoemde tot hoofdofficier van justitie. Er is volgens Fokkens daarom „twijfel of de procedure bij de voordracht van Bloos is doorlopen in overeenstemming met normen van integriteit”.

Van Nimwegen heeft allerlei juridische procedures aangespannen tegen onder meer leden van de commissie Fokkens. Hij maakt ook juridisch bezwaar tegen zijn ontslag en eist schadevergoeding van het OM.