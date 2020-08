Frisse jeugdfilm brengt complexe emoties over

Een team zo goed als geheel bestaand uit vrouwen is verantwoordelijk voor de charmante Duitse jeugdfilm Te ver weg (Zu weit weg). En dat merk je. Want hoewel er maar één meisje meespeelt in het nieuwe voetbalteam van de elfjarige Ben, worden daar in het geheel geen woorden aan vuil gemaakt. En dat is slechts een van de weinige voorbeelden van de frisse en verfrissende clichévermijdende blik die de film heeft op een aloud genre.

Ben moet verhuizen, omdat zijn dorp wordt platgegooid om plaats te maken voor een kolenmijn. En op zijn nieuwe school is ook niet alles vanzelfsprekend. De trainer bij de nieuwe club ziet in hem geen aanvaller, maar wel in de gelijktijdig gearriveerde Syrische vluchteling Tariq.

Complexe emoties als jaloezie, eenzaamheid én saamhorigheid worden op een paar shortcuts na doorgaans zeer genuanceerd uitgespeeld. Dit is geen sportfilm over winnaars. Maar een jeugdfilm over kinderen. En die winnen soms terwijl ze verliezen.

Jeugd/sportfilm Te ver weg (Zu weit weg) Regie: Sarah Winkenstette. Met: Yoran Leicher, Sobhi Awad, Anna König. In: 3 bioscopen ●●●●●

NRC Opvoeden De beste opvoedstukken en tips voor kinderen, jongeren en hun (groot)ouders Inschrijven