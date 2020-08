Eén uitdager voor Sigrid Kaag om lijsttrekkerschap D66

Sigrid Kaag heeft één tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66. Het voor de buitenwacht onbekende partijlid Ton Visser uit Oisterwijk heeft voldoende steunverklaringen vergaard voor een interne verkiezing om het partijleiderschap. D66 heeft dinsdag de definitieve kandidatenlijst voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt.

Progressieve kiezers zien in haar de eerste vrouwelijke premier van Nederland. Maar Sigrid Kaag heeft vooral een internationaal profiel.

Kaag (53), de huidige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakte medio juni bekend tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar graag bovenaan de lijst van haar partij te staan. Ze heeft bovendien de ambitie uitgesproken om premier te worden. Huidig partijleider Rob Jetten zei kort na Kaags aankondiging dat hij zich achter die kandidatuur schaart en zich zelf niet opnieuw beschikbaar stelt. Voor Kaag minister werd, werkte ze als onder mee ondersecretaris-generaal bij de Verenigde Naties.

Visser (57) heeft geen politieke of bestuurlijke ervaring, hoewel hij zich in 2002 en 2016 ook kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap van D66. „Dan is er wat te kiezen”, zei hij toen hij het in 2016 tegen Alexander Pechtold probeerde. Visser is, vertelt hij op de site van de partij, op een wereldwijde Luister-en-Vertel-Tournee, waarbij hij probeeert „met mensen in gesprek te raken, naar die mensen te luisteren en zelf ook vertelt”. Over die ontmoetingen schrijft en vertelt hij verhalen.

Tussen 20 augustus en 2 september kunnen D66-leden online stemmen op de kandidaat van hun keuze. Er zullen in de tussentijd online bijeenkomsten worden gehouden waarin de twee kandidaten zich verder voorstellen.