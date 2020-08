Chaos in Beiroet: straten bezaaid met brokstukken, duizenden gewonden vervoerd met auto's en scooters

De Libanese hoofdstad Beiroet is dinsdag opgeschrikt door twee zware explosies. Kort na een eerste ontploffing in het havengebied van de stad, aan het eind van de middag, volgde op dezelfde plaats een tweede explosie van ongekende omvang. Die laatste klap is in heel Libanon en zelfs op het eiland Cyprus gehoord.

Over de precieze toedracht van de explosies is nog weinig bekend. Het leek er dinsdagavond op dat de explosies veroorzaakt zijn door ladingen explosief materiaal die in de haven van Beiroet waren opgeslagen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zou er een grote hoeveelheid ammoniumnitraat opgeslagen hebben gelegen in de haven. Deze chemische en zeer explosieve stof, die onder meer in kunstmest zit, zou „jaren geleden” in beslag zijn genomen door de douane.

Vanwege recente spanningen tussen Israël en Hezbollah werd op sociale media al snel gespeculeerd dat het om meer dan een ongeluk zou gaan, maar zowel Libanese als Israëlische autoriteiten ontkennen dat.

In een eerste reactie op televisie na de explosie sprak de Libanese minister-president Hassan Diab van een „grote catastrofe die heel Libanon treft”.

Blushelikopters en bebloede slachtoffers

Het havengebied van Beiroet is volledig verwoest. Dinsdagavond vlogen helikopters af en aan om een aanhoudende brand te blussen. Het leger werd ingezet om de straten in de omgeving af te zetten. Er reden vele ambulances en brandweerauto’s tussen de brokstukken van opengereten gebouwen.

Bij de ingang van het Saint Georges ziekenhuis in Beiroet heerste een totale chaos. De voorgevel van het gebouw was verwoest. Auto’s en scooters leverden zwaar bebloede slachtoffers aan, die door de omstanders naar de voorkant van het ziekenhuis werden gedragen. Dokters sloegen zich door de menigte om hen te hulp te schieten. Enkelen moesten worden gereanimeerd.

Bij de aanslag zijn zeker vijftig mensen om het leven gekomen, aldus de minister van Volksgezondheid op dinsdagavond. Er zijn zeker drieduizend doden gevallen.

Het dodental zal nog zeker snel stijgen, verwacht het Libanese Rode Kruis. In het havengebied zouden nog veel mensen onder het puin liggen. Ziekenhuizen in heel de stad doen oproepen om bloeddonaties.

Ook de materiële schade is niet te overzien. De straten van Beiroet zijn bezaaid met de scherven van gesprongen ramen. Delen van gebouwen zijn ingestort. Voorgevels van winkels zijn opengeblazen. Auto’s liggen onder het puin. Bewoners en winkeliers redden wat er te redden valt.

Genadeslag

Maar de explosies zijn een genadeslag voor een land dat toch al aan de afgrond stond. Libanon kampt met een van de hoogste staatsschulden ter wereld en zag de waarde van haar munteenheid in enkele maanden verdampen. Naar schatting leeft op het moment bijna de helft van de Libanezen onder de armoedegrens.

De Libanese regering staat dan ook voor de taak om de schade van de explosies niet op haar eigen bevolking te verhalen. Premier Hassan Diab kondigde aan dat woensdag een dag van nationale rouw is. Afhankelijk van hoe zijn regering deze zoveelste crisis het hoofd beidt, is de vraag daarna of die rouw zal omslaan in woede en mogelijke nieuwe protesten.