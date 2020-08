‘Dealen is zijn kans op een waardig leven’

Wie durft het aan om Berlin Alexanderplatz nog te verfilmen na de legendarische, bijna vijftien uur lange, uiterst deprimerende tv-serie van Reiner Werner Fassbinder uit 1980? De grote, caleidoscopische Duitse roman van Alfred Döblin uit 1929 over scharrelcrimineel Franz Biberkopf, die na een celstraf wegens het doodslaan van zijn vriendin zweert voortaan een nette kerel te zijn?

Het idee dat hij een swingende, exuberante update had gevonden, trof hem vijf jaar geleden als een blikseminslag, zegt Burhan Qurbani (39). Berlin Alexanderplatz had hij al veel langer lief: als zestienjarige trok de roman de Afghaans-Duitse regisseur over de streep om zelf schrijver te worden, zegt hij. „Mijn ouders wilden dat ik dokter werd, enfin, u kent het immigranten-cliché. Maar mijn cijfers waren matig, ik faalde volledig, want ik beleefde alleen plezier aan schrijven. Berlin Alexanderplatz raakte mij als puber diep, dat wilde ik ook maken. Pas veel later, toen ik het boek herlas, begreep ik hoeveel schoonheid en poëzie en complexiteit er in Döblins taal schuilt.”

We treffen Qurbani en zijn cast in februari daags na de wereldpremière van Berlin Alexanderplatz op filmfestival Berlinale. Na een halve dag praten over zijn film is hij beduusd, zegt hij. „Filmkritiek is veel interpretatie, soms over de rand van psychoanalyse. Je hoort op zo’n dag van alles waarbij je denkt: verdomd zeg, zou het? Met acteurs praat je over emoties, niet over het grote geheel. En het is gewoon zo dat je als filmmaker vaak niet precies weet waarom je iets doet. Waarom gebruik ik in deze film al die bijbelse beelden van de hoer van Babylon en het boek Openbaringen? Geen idee eigenlijk.”

De ‘blikseminslag’ die hem deed besluiten Berlin Alexanderplatz te verfilmen, herinnert hij zich wel: het idee dat de romanheld, de Berlijnse underdog Franz Biberkopf, anno 2020 best een Afrikaanse illegaal kon zijn.

Qurbani: „Dat bracht alles in beweging. Ik woonde in Berlijn eerst naast Volkspark Hasenheide. Een middenklasse-park met kinderboerderij, speeltuinen en een buitenbioscoop, maar ook een drugspark, en de straathandel was in handen van Afrikanen. Ik zag daar elke dag bevestigd wat mensen denken: al die zwarte mensen zijn drugsdealers. Dat vond ik heel frustrerend.

„In de roman is Franz Biberkopf een ex-crimineel en dagloner die steeds terugvalt in louche zaakjes. Het soort mens dat misschien essentieel is om de grote stad draaiend te houden, maar inwisselbaar, onzichtbaar. Wat maakt de oude Biberkopf zo anders dan die jongens die nu in de nieuwe wereld aanspoelen en richting drugshandel worden gepusht? Dat is riskant, maar het enige wat ze op termijn een waardig leven belooft.”

Dat raakt de kern van de roman, denkt Qurbani. „In de jaren twintig was Berlijn het centrum van Duitsland en Alexanderplatz het centrum van Berlijn. Wat wil Franz Biberkopf? Hij wil bij het centrum horen, hij wil middenklasse zijn, iemand zijn wiens leven ertoe doet. Alle outsiders willen dat, in Lissabon, Amsterdam of Warschau. Mannen als Biberkopf of Francis zijn ongeduldig, ze willen snel in Alexanderplatz arriveren.”

Qubani’s bewerking van Berlin Alexanderplatz focust – veel sterker dan de roman – op de driehoeksrelatie van Francis, sekswerker Mieze en verknipte dealer Reinhold. Als huisgenoot vangt Francis aanvankelijk de dames op die Reinhold na gebruik walgend uit zijn slaapkamer schopt.

De roman gaat ook over het stadsleven, de eisen die leven in de massa aan de mens stelt. Uw film niet…

„Je moet een focus hebben, anders krijg je een film van veertien uur. In de roman van Döblin is alles in beweging en eist de stad continu aanpassing. Dat lukt niet iedereen. Overigens: ook Fassbinder maakte zijn keus. Bij hem gaat het over een man verteerd door schuldgevoel die een beter mens wil worden, maar faalt, sterf en herrijst.”

U verkiest romantiek boven realisme…

„Off the record: in oudere versies stond Francis’ vluchtelingenverhaal centraler, inclusief overtocht, aankomst en het bureaucratische asielproces. Maar dan bleef er bar weinig van Berlin Alexanderplatz over, beseften we al snel. De roman is een parabel met een andere teneur dan sociaal-realistische fictie. Met bijbelse metaforen, poëzie, popcultuur, verbale excentriciteiten.”

De ‘ménage à trois’ staat centraal. In zekere zin vechten Mieze en Reinhold om Francis’ ziel.

„Als Satan en een engel. Maar gisteren zag ik de film voor het eerst met meer dan vijf mensen en dacht ik: dit gaat ook over een man met post-traumatische stress die denkt dat hij iets vreselijks heeft gedaan en onderbewust straf wil. Francis zoekt iemand om hem te straffen tot hij genoeg geleden heeft. Dat is Reinholds rol, een psychopaat die niet lief kan hebben maar dat wel wil en zijn frustratie over de leegte omzet in geweld. Mieze is juist iemand die blijft geven. Ze zegt meteen tegen Francis: ik vergeef je. Pas helemaal aan het eind begrijpt Francis dat hij zichzelf moet vergeven.”

Het vinden van de juiste Francis kostte Qurbani ruim twee jaar, zegt hij. Hij zocht in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Zuid-Afrika, in asielzoekerscentra, onder Berlijnse drugskoeriers en -dealers. „Francis moet groot charisma hebben, je moet constant naar hem kijken. We overwogen een tijdje non-professionals, maar concludeerden dat de rol daarvoor te veel nuance en emotie eist.” Toen hij de Portugese acteur-regisseur Welket Bungué in 2017 op de Berlinale zag spelen in de film Joaquin had hij zijn man. „Misschien is Welket te knap, dat kan. Maar hij is enorm intrigerend, daar gaat het om.”

De nieuwe Franz Biberkopf is ook geen vrouwenmepper, zijn ‘misdaad’ mag nauwelijks naam hebben. Francis is bepaald niet de zweterige vleesberg Günter Lamprecht in Fassbinders legendarische tv-serie. „Knapper? Als u dat zegt. We zijn … anders”, glimlacht Welket Bungué. „Cinema is een medium van transformatie, communicatie en dialoog. Deze film is minder introspectief dan de tv-serie, die zich vaak in Biberkopfs hoofd afspeelt. Bij ons gaat het ook over illegalen, een groep die door wantrouwen, vooroordelen en angst wordt omgeven. Berlin Alexanderplatz verleidt je met prachtige, begeerlijke lichamen die – zo hoop ik – nieuwsgierig maken naar wat zich in hun ziel afspeelt. Als we ons verdiepen in mensen voor wie we bang zijn, begrijpen we onszelf ook iets beter.”

