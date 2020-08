Damen Shipyards schrapt 1.050 banen in binnen- en buitenland

Scheepsbouwer Damen Shipyards schrapt wereldwijd 1.050 arbeidsplaatsen. Dat bevestigt een woordvoerder dinsdag na berichtgeving in het FD. Het gaat al langer niet goed met Damen, dat al twee jaar op rij (zware) verliezen schrijft. De problemen zijn tijdens de pandemie vergroot. De productie heeft lange tijd niet op volle sterkte kunnen opereren en er is daarnaast maandenlang minder besteld.

Damen heeft grote ambities, maar te weinig opdrachten. Drie scheepswerven die het bedrijf in 2017 overnam, kampen met te weinig werk.

Er verdwijnen 870 banen in Roemenië en 173 op de Nederlandse locaties in Gorinchem, Schiedam en Bergum. Op scheepswerven in Polen en de Oekraïne wordt tijdelijk arbeidstijdverkorting ingevoerd. Damen wil naar eigen zeggen zoveel mogelijk Nederlandse en Roemeense gedupeerde medewerkers herplaatsen binnen de eigen organisatie. Er zal vooral worden gereorganiseerd binnen de afdeling die zogeheten Mid-Sized Vessels maakt: onder meer ferry’s, baggerschepen en kustwachtboten.

Strafrechtelijk onderzoek

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen al jaren last van de lage olieprijs. Die is van invloed de vraag naar schepen, aldus Damen. Die situatie is sinds het uitbreken van het coronavirus verergerd. Het bedrijf heeft voor 11,5 miljoen euro een beroep gedaan op het het NOW-fonds van de Nederlandse overheid.

Daarnaast deed het in 2017 drietal onsuccesvolle overnames en loopt al drie jaar een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf. Het OM denkt dat de bouwer „actief, via tussenpersonen steekpenningen heeft betaald aan buitenlandse overheidsambtenaren ter verkrijging van buitenlandse (overheids)opdrachten”.

Wereldwijd werken 12.000 mensen voor Damen of één van de dochterbedrijven.