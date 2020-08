‘Amerikaanse politie schond mensenrechten tijdens BLM-protesten’

In de nasleep van de dood van George Floyd heeft de Amerikaanse politie in zeker 125 gevallen mensenrechten geschonden. Dat stelt Amnesty International dinsdag in een rapport. Demonstranten die na de fatale arrestatie van de ongewapende zwarte man de straat opgingen, werden fysiek belaagd en bestookt met pepperspray, rubberen kogels en rookbommen. Volgens de organisatie zijn onder meer het recht op demonstratie en het recht op vreedzame samenkomst stelselmatig geschonden.

Amnesty International onderzocht het politieoptreden tijdens incidenten in veertig van de vijftig Amerikaanse staten, in de periode van 26 mei – de dag na de dood van Floyd – tot 5 juni. Daaruit rijst volgens de ngo het beeld op dat de politie vaak geen onderscheid maakte tussen demonstranten en bijvoorbeeld journalisten of medisch personeel. Aanwezigen raakten tijdens botsingen met agenten (zwaar-)gewond of verminkt door buitenproportioneel geweldsgebruik van de politie.

Fotomoment

De politie heeft bij de protesten te snel geweld gebruikt, terwijl dat alleen is toegestaan in bedreigende situaties, concludeert de mensenrechtenorganisatie. Het bekendste voorbeeld dat door Amnesty International wordt aangehaald, is de ontruiming van een vreedzame demonstratie op een plein voor het Witte Huis in Washington. Niet veel later kwamen president Donald Trump en zijn gevolg daar voorbij en liet de president zich met een bijbel voor een kerk fotograferen.

Amnesty International beroept zich in het onderzoek op vijftig getuigenverklaringen en op foto’s, video’s en posts op sociale media. „Dat laat een totaalbeeld zien dat lijkt op de aanleiding voor de protesten: onverantwoordelijk politiegeweld.” Amnesty dringt bij de Amerikaanse overheid aan op het herzien van richtlijnen voor het gebruik van traangas en andere geweldsmiddelen van de politie „die meer in lijn zijn met internationale standaarden”.