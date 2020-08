Agenten die burgers omschreven als ‘kutafrikanen’ in appjes niet vervolgd

Vijf agenten van de Rotterdamse politie die burgers in onderlinge appberichten onder meer omschreven als „kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen” zullen door het Openbaar Ministerie in Rotterdam niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Volgens het OM gaat het weliswaar om „voor politiefunctionarissen laakbare en niet passende uitlatingen” maar justitie wijst erop dat de termen zijn gebruikt in „een besloten WhatsApp-groep”. In een schriftelijke verklaring zegt het OM: „de wet schrijft voor dat dergelijke uitspraken alleen strafbaar zijn als die in het openbaar worden gedaan”.

De Rotterdamse politie begint wel een disciplinair onderzoek tegen de vijf agenten. De ultieme sanctie zou kunnen zijn strafontslag.

Jan Smit Appgroep

In juni schreef NRC dat negen politieagenten van het Rotterdamse politiebureau Marconiplein met elkaar communiceerden in de zogeheten ‘Jan Smit Appgroep’ en daarin burgers met een migratieachtergrond onder meer met scheldwoorden omschreven en zeiden dat ze op hen willen „schieten”.

„De uitspraken in de appgroep gingen in taal en tekst alle grenzen te buiten”, zei Karin Krukkert, plaatsvervangend politiechef van de politie-eenheid Rotterdam. Ze zei „teleurgesteld en boos” te zijn over het handelen van de eigen agenten. „Zij beschamen het vertrouwen van collega’s en burgers.” Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei dat voor agenten die dergelijke taal gebruiken geen plaats is in zijn eenheid.

Aboutaleb reageert nu op het besluit van het OM met „het zij zo. Het OM is onafhankelijk en volgt het recht”, aldus de burgemeester. „Maatschappelijk zijn de teksten wel degelijk grievend en ze doen veel mensen pijn.” Aboutaleb zegt dat „de politiechef [Fred Westerbeke] nu aan zet is om te bekijken of disciplinaire maatregelen aan de orde zijn. Ik wacht zijn oordeel af.”

Leiding niet op de hoogte

De uitlatingen werden gedaan in 2019. Ze kwamen aan het licht toen een lid van die appgroep – een agent met Marokkaanse wortels – aanstoot nam aan het taalgebruik van zijn collega’s. Hij melde het bij de teamchef. Deze heeft vervolgens met de betrokkenen gesproken en zijn afkeuring uitgesproken over het taalgebruik. De appgroep werd verwijderd. Er zijn geen sancties opgelegd aan de agenten.

De eenheidsleiding van de Rotterdamse politie zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de kwestie. Vorig jaar zomer is de leiding weliswaar gemeld dat agenten racistische taal bezigden in appgroepen, maar men zou niet hebben geweten in welk team dit zou zijn gebeurd.