Afvallige zoon verlaat ‘vertrumpt’ mediaconcern Murdochs

Dat James Murdoch ideologisch afdreef van het machtige media-imperium van zijn vader, de conservatieve Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch, was al enige tijd duidelijk. Begin dit jaar hekelde de minder rechtse zoon openlijk de verslaggeving over klimaatverandering van kranten van News Corp. Hij nam aanstoot aan de ontkenning dat klimaatverandering een rol speelde bij de verwoestende natuurbranden in Australië, het land van oorsprong van de familie, „ondanks overduidelijk bewijs van het tegendeel”.

En onlangs doneerde de 47-jarige Murdoch, die ooit werd gezien als waarschijnlijke opvolger van zijn vader als hoofd van het mediaconcern dat onder meer de conservatieve Amerikaanse televisiezender Fox omvat, meer dan 1 miljoen dollar aan een organisatie die de Democratische presidentskandidaat Joe Biden steunt. Daarmee liep hij uit de pas met Fox News, dat juist volmondig achter president Donald Trump staat en geldt als een belangrijke spreekbuis van de president en zijn Republikeinse partijgenoten.

Onvermijdelijk

Vrijdag maakte Murdoch een onvermijdelijke breuk met het door zijn vader opgerichte concern officieel, na enkele jaren van toenemende frictie. Hij nam ontslag als lid van de raad van bestuur van News Corp, de eigenaar van onder meer The Wall Street Journal en de New York Post in de Verenigde Staten, The Times en The Sun in het Verenigd Koninkrijk, en tientallen dagbladen in Australië, waaronder The Australian. Daarmee verbrak hij zijn laatste band met het mediaconcern van zijn 89-jarige vader, dat hij tot voor kort hielp leiden.

De summiere ontslagbrief van James Murdoch. Bron News Corporation

„Mijn ontslag heeft te maken met verschillen van mening over zekere redactionele inhoud gepubliceerd door nieuwsorganisaties van het bedrijf en zekere andere strategische beslissingen”, schreef Murdoch in een beknopte ontslagbrief. De jongste zoon van Rupert Murdoch, en vierde van zes kinderen, gaf geen verdere details.

Aartsconservatieve krantenbaas

De stap volgt op een recente aanvaring over journalistieke inhoud bij The Wall Street Journal, het boegbeeld van News Corp in de VS. Een groep van meer dan 280 journalisten van de gezaghebbende krant schreef vorige maand een open brief aan de uitgever waarin werd gevraagd om een striktere scheiding tussen de nieuwsredactie en de opiniepagina’s. Volgens de redacteuren verschijnen op de opiniepagina’s te vaak ongefundeerde beweringen die in strijd zijn met feiten. Het editorial board van de krant heeft die kritiek verworpen.

Het is onduidelijk of het ontslag van Murdoch verband houdt met die discussie. Wel staat vast dat zijn vertrek de kans verkleint op ideologische matiging van het door de familie gedomineerde bestuur van het media-imperium van zijn vader, die al decennialang bekend staat als een aartsconservatieve krantenbaas.

Rupert Murdoch was in de jaren tachtig een invloedrijke bondgenoot van de conservatieve Britse premier Margaret Thatcher. Sinds 2016 is hij meegegaan met de ‘vertrumping’ van de Republikeinen in de VS – volgens waarnemers de oorsprong van de breuk met James.

Vader Rupert en zoon James Murdoch tijdens een media- en technologiecongres in 2014. Foto Andrew Gombert/EPA

Niet alleen politiek

Voor zijn opvolging zet Rupert Murdoch in toenemende mate in op zijn oudste zoon Lachlan, net als James een kind uit zijn tweede huwelijk. De 48-jarige Lachlan staat aan het hoofd van Fox Corporation, het televisiebedrijf dat de zenders Fox News, Fox Business en Fox Sports omvat, alsmede enkele tientallen regionale zenders. Hij loopt ideologisch meer in de pas met het concern.

Vader en beide zoons traden jarenlang gedrieën op en dienden als inspiratie voor de HBO-serie Succession, over een mediafamilie waarin de vader zijn kinderen tegen elkaar uitspeelt.

Toch ligt de splitsing tussen Rupert en Lachlan enerzijds en James anderzijds niet alleen aan politieke verschillen; ook zakelijk leek de rol van James in toenemende mate uitgespeeld. In 2015 werd hij bestuursvoorzitter van 21st Century Fox, maar die rol gaf hij vorig jaar op na de verkoop van het grootste deel van het bedrijf aan The Walt Disney Company. In het kader van die megadeal was er sprake van dat James zou toetreden tot het bestuur van Disney, maar daar kwam niets van terecht.

Afluisterschandaal

James Murdoch, die sinds 1996 bij News Corp werkte, concentreerde zich op Amerikaanse activiteiten van het mediaconcern sinds hij uit Londen vertrok na het afluisterschandaal bij de opgedoekte Britse tabloid The News of the World. Dat schandaal, waarbij de telefoons van bekenden werden gehackt, vond plaats toen hij leiding gaf aan de Europese tak van het bedrijf. Tegenover het Britse parlement ontkende hij van de praktijken op de hoogte te zijn geweest. E-mail-correspondentie leek echter aan te tonen dat hij er wel van had geweten.

James Murdoch verdiende ongeveer 2 miljard dollar aan de deal met Disney. Hij werpt zich op als investeerder in media- en techbedrijven. Zo heeft hij een aandeel verworven in Vice Media, een links onlinemedium, en geïnvesteerd in Betalab, een startup die fake news op internet wil aanpakken. Ook investeert hij in technologie op het gebied van onder meer duurzaamheid. Samen met zijn vrouw Kathryn komt hij daarnaast op voor het milieu.