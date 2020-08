Actuele versie ‘Berlin Alexanderplatz’: Griekse tragedie in grote stad

Hoe verbeeld je vervreemding? Dat gevoel dat Alfred Döblin in zijn roman Berlin Alexanderplatz zo treffend oproept. Als Döblins hoofdpersonage de gevangenis verlaat, dwaalt hij door de stad, maar krijgt er geen contact mee, alsof het een film is die aan hem voorbijtrekt. De oplossing van regisseur Burhan Qurbani is even simpel als actueel. In zijn verfilming van Döblins meesterwerk is Francis (Welket Bungué) een illegaal. Afstand tot de wereld rondom hem lijkt zijn wrede lot: hij leeft in een stad waar hij de taal niet spreekt, officieel niet kan werken en geen netwerk heeft.

In zijn vrije bewerking van de roman verplaatst Qurbani het verhaal uit 1929 naar het heden. Zijn hoofdfiguur is geen ex-gedetineerde die zich voorneemt ‘een fatsoenlijke kerel’ te worden, maar de uit Bissau gevluchte Francis met dezelfde ambitie. Beiden slepen een schuldgevoel mee. Al heeft dat van Francis een tragische oorzaak en had Döblins hoofdfiguur zijn ex doodgeslagen met een slagroomklopper. Als in een Griekse tragedie wordt de kijker meegezogen in de neerwaartse spiraal van de hoofdfiguur. De vertelstem, die bij Qurbani van Francis’ engelachtige geliefde Mieze blijkt te zijn, laat weinig twijfel over de afloop. Toch blijf je bijna drie uur – kort in vergelijking met Fassbinders vijftien uur durende verfilming van de roman – hopen tegen beter weten in.

Als Francis in de film zijn baan kwijtraakt, lijkt er geen alternatief dan ingaan op het voorstel van de iele crimineel Reinhold (Albrecht Schuch), die immigranten ronselt om te dealen. Het is het begin van een destructieve ‘vriendschap’ tussen de twee. Waarbij psychopaat Reinhold een mix van jaloezie, machtswellust en onuitgesproken erotische gevoelens voor Francis lijkt te koesteren.

Qurbani’s Berlin Alexanderplatz is een meeslepende , dynamische film, met veel nachtelijke scènes: in clubs, in striptenten of tijdens overvallen. Ook herinneringen en visioenen van Francis baden in neonlicht, het zorgt voor een opzwepend gevoel. De camera brengt Bungués lichaam en dat van de vrouwen met wie hij seks heeft – soms op verzoek van Reinhold – verleidelijk in beeld. Dat heeft iets wrangs omdat Francis vaak een pion lijkt in andermans handen. Datzelfde gevoel roept het expliciete racisme op waar hij mee te maken krijgt. Wat kun je doen als de enige die je werk geeft, je ‘gorilla’ noemt?

Vooruitraken in het leven én op het rechte pad blijven lijkt voor Francis vrijwel onmogelijk. Dat maakt de film actueel, maar beperkter dan het boek. Francis is agressief en ambitieus, maar hem een vrouwenmishandelaar maken zoals Döblin met zijn hoofdpersoon deed, durft Qurbani niet. Zijn personages zijn eendimensionaler. Daardoor stoort – ondanks het overtuigende spel van Bungué – Francis’ wel heel naïeve vertrouwen in Reinhold soms.

Het was Döblin er ook niet om te doen levensechte figuren op te voeren, maar iets te zeggen over de contemporaine stad en samenleving. In het boek duiken ook flarden op van talloze andere levens, van nazi’s, communisten en sjoemelaars tot zielepoten. Ook volledige weer- en krantenberichten en bijbelverwijzingen doorkruisen het verhaal. Daar blijft in deze actuele versie jammer genoeg erg weinig van over. De focus ligt op het tragische lot van de hoofdpersoon. Ook is het beeld dat we meekrijgen van Berlijn beperkter, we zien vooral waar Francis verblijft, het nachtleven en het park waar Reinholds mannen dealen. Al zegt dat laatste ook wat over hoe klein Francis’ leefwereld is in deze wereldstad.

