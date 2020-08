Aanklager wil belastingaangiftes Trump vanwege mogelijk crimineel gedrag

Een openbaar aanklager in New York wil onderzoeken of de Amerikaanse president Trump en zijn omgeving zich schuldig hebben gemaakt aan „uitgebreid en langdurig crimineel gedrag bij de Trump Organization”. Dat schrijft persbureau AP. De aanklager wil dat de president daarvoor zijn belastinggegevens vrijgeeft, iets wat Trump tot nu toe heeft geweigerd.

Volgens de aanklager blijkt uit verschillende krantenartikelen dat er „een vast patroon” van criminele activiteiten binnen de organisatie was. Zo wordt er gerefereerd naar een artikel in de Washington Post, waarin staat dat Trump potentiële zakenpartners en banken oplichtte door projecten mooier te maken dan ze in werkelijkheid waren. Ook wordt er verwezen naar een verklaring van de voormalige advocaat van Trump, Michael Cohen, die zei dat Trump mogelijk belastingfraude pleegde.

Vorige maand besloot het Hooggerechtshof dat Trump in zijn functie als president niet onschendbaar is en dat een districtsrechtbank moest bepalen of hij zijn belastinggegevens moet vrijgeven. Volgens het team rond de openbaar aanklager is er haast bij is, omdat sommige waardevolle documenten kunnen verjaren. M

ocht de rechtbank bepalen dat Trump zijn aangiftes moet vrijgeven, dan zou dat betekenen dat de documenten in iedere andere strafzaak gebruikt zouden kunnen worden. Volgens Trump is het onderzoek van de openbaar aanklager „een voorzetting van de heksenjacht”.