Zaadcelstaarten zwiepen niet – ze tollen in het rond

Zaadcellen sloven zich behoorlijk uit tijdens het zwemmen. Ze bewegen rondtollend voort door een vloeistof. Zoals speelse otters die met een soort kurkentrekkerachtige, rollende beweging door het water glijden. Dit gaat in tegen het beeld dat wetenschappers hadden van zaadcellen die voortbewegen door hun staart heen en weer te zwiepen, zoals palingen doen. Dat beeld zag Antonie van Leeuwenhoek ruim 340 jaar geleden toen hij voor het eerst levende, menselijke zaadcellen bekeek met een zelfgemaakte microscoop.

Die symmetrisch zwiepende beweging blijkt een optische illusie, die ontstaat doordat we zaadcellen enkel in twee dimensies konden observeren onder een microscoop, waarbij je van bovenaf op ze neerkijkt. Dankzij nieuwe 3D-microscopie, ontwikkeld door onderzoekers van de Universidad Nacional Autónoma in Mexico, gecombineerd met wiskundige modellen is nu een nauwkeurig 3D-reconstructie gemaakt van de tollende zaadcelbeweging. Begrijpen hoe zaadcellen zich voortbewegen kan in de toekomst een rol spelen in het herkennen van ongezond sperma dat leidt tot onvruchtbaarheid. De resultaten verschenen vrijdag in Science Advances.

„We konden onze metingen eerst niet geloven”, vertelt wiskundige Hermes Gadelha van de University of Bristol, in het Verenigd Koninkrijk. „We waren niet opzoek naar een afwijkende zwembeweging en hadden verwacht een driedimensionale versie van de heen en weer zwiepende staart te zien.”

30 zwemslagen per seconde

Een nauwkeurige 3D-recosntructie van bewegende zaadcellen is lastig omdat ze slechts 0,06 millimeter groot zijn en snel bewegen, met 20 tot 30 zwemslagen per seconde. De Mexicaanse onderzoekers ontwikkelden een microscopische techniek die dit wel vast kan leggen. Hiervoor bewegen ze zaadcellen in een waterige oplossing op hoge snelheid op en neer voor een microscopische camera zodat ze plakje voor plakje bekeken kunnen worden. Zo scanden ze zwemmende zaadcellen met een hogersnelheidscamera die meer dan 55.000 beelden per seconde vastlegt. Met die opnames maakten ze vervolgens een wiskundige reconstructie om de 3D-beweging van het sperma in beeld te brengen.

De complexe tollende beweging van zaadcellen blijkt nodig omdat hun staart niet symmetrisch is. Daardoor ontstaat er een wiebelige beweging van de staart naar één kant. „Als je in een zwembad vooruit probeert te komen door aan een kant heen en weer te wiebelen, dan zul je in cirkels zwemmen”, zegt Gadelha. „De zaadcel compenseert voor de eenzijdige wiebel door tegelijkertijd te roteren. Zo verandert de asymmetrische wiebel in een symmetrische, roterende beweging.” Dit resulteert in een kurkentrekkerachtige beweging vooruit waarbij de kop van de zaadcel rondtollend door de vloeistof heen boort. „Het is een behoorlijk complexe manier om vooruit te komen”, zegt Gadelha lachend. „Als ik zelf een voortstuwingsmechanisme had moeten bedenken voor zaadcellen dan was dit het zeker niet geweest.”

„De onderzoekers hebben een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in het maken van 3D-reconstructies van menselijke zaadcellen”, mailt Allan Pacey, hoogleraar andrologie aan de Engelse University of Sheffield en niet betrokken bij het onderzoek. „Ons begrip van hoe sperma beweegt was aanzienlijk beperkt doordat we ze alleen onder een microscoop in 2D konden waarnemen. Veel wetenschappers hebben gepostuleerd dat er waarschijnlijk een belangrijk 3D-element is, maar tot op heden hadden we de technologie niet om dit te onderzoeken.”

Pacey merkt op dat zaadcellen tijdens hun reis naar een eicel door een veel complexere omgeving bewegen dan de waterige vloeistof uit het experiment. „In het lichaam van een vrouw moeten ze door nauwe kanalen zwemmen, langs de kleverige vloeistof in de baarmoederhals en wanden van golvende cellen in de eileiders, en ze moeten omgaan met spiercontracties en vocht dat in de tegenovergestelde richting beweegt van waar ze heen willen”, zegt hij. Het zal moeten blijken of de manier waarop zaadcellen zich in het onderzoek door de vloeistof heen boorden een rol speelt in het doorstaan van dit hachelijke parcours naar de eicel.