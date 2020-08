Uithoek Rusland verrast met stug protest tegen Poetin

Ook vandaag is de opkomst massaal, en de meeste betogers zijn zo verstandig geweest om een paraplu mee te nemen. Als de lange stoet de Toergenjevstraat opdraait, openen de hemelen zich boven Chabarovsk. Binnen een paar minuten staat het asfalt blank en krijgt iedereen natte voeten. Een meisje trekt haar gympen uit en gaat blootsvoets verder. „Wij marcheren voor Foergal”, roept de menigte, en: „Poetin is een dief.” De stemming is uitstekend.

Al drie weken demonstreert men in Chabarovsk, een provinciestad in het uiterste oosten van Rusland. Op 9 juli werd Sergej Foergal, de populaire gouverneur van de regio, gearresteerd en naar Moskou gevlogen. Volgens het Russische Openbaar Ministerie was de gouverneur opdrachtgever van verschillende moordaanslagen op lokale ondernemers, in 2004 en 2005. Foergal zit vast in strikt isolement, het proces in Moskou zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

Dat pikken ze in Chabarovsk niet. Op 11 juli gingen tienduizenden inwoners de straat op en drie weken later doen ze dat nog steeds. Op werkdagen verzamelen de betogers zich elke avond op het centrale Leninplein. Op zaterdagen wordt er zelfs twee keer gedemonstreerd. Twee weken geleden, toen het niet zo regende als vandaag, werd het aantal betogers op 65.000 geschat.

IJzeren discipline

Svetlana Grigorjeva staat met een bord voor het provinciehuis – voor de zoveelste keer. Vroeger heeft ze ook weleens gedemonstreerd, vertelt de 26-jarige arts: „Dan kwam er hooguit een man of honderd.” Nu gaat ze meerdere keren per week de straat op: „Ik eis van mezelf een ijzeren discipline. Als iedereen op een dag denkt: ik heb vandaag geen zin, dan is het afgelopen.”

Maatschappelijk protest in Rusland is groeiende: vorig jaar gingen vooral in Moskou tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen het uitsluiten van oppositiekandidaten bij de lokale verkiezingen. Dat er in een verre uithoek van Rusland zo massaal en zo hardnekkig wordt gedemonstreerd, wekt echter alom verbazing. Hoewel de staatstelevisie de betogingen in Chabarovsk zorgvuldig negeert, is 83 procent van de Russen inmiddels op de hoogte van de protesten, blijkt uit onderzoek van het Levada-centrum.

Marina Beletskaja (links) met mededemonstranten in het Russische Chabarovsk. Foto Steven Derix

Afgelopen zaterdag sloeg de vonk over naar andere steden, waar mensen de straat op gingen om hun steun te betuigen. Volgens het Levada-onderzoek staat 45 procent van de Russische bevolking positief tegenover de demonstraties.

De eerste hulptroepen zijn al gearriveerd. Conservatoriumstudente Kristina Nasnikova is helemaal uit Sint-Petersburg („tien uur vliegen”) overgekomen om „iets te doen aan de enorme puinhoop in dit land”. De komende maand gaat ze elke dag demonstreren, zegt ze vastbesloten. Het is maar goed dat ze kan slapen bij haar familie.

Vakkundig leeggeroofd

De onvrede in Chabarovsk zit diep. Hoewel Moskou al jarenlang plannen maakt voor de ontwikkeling van het Verre Oosten, zijn regio’s als Chabarovsk en Primorje (Vladivostok) achtergebleven gebieden, met een stagnerende economie en een krimpende bevolking. Natuurlijke hulpbronnen zoals hout en zalm worden geëxploiteerd door Moskouse bedrijven die niet investeren in de lokale economie. In Chabarovsk is die economie ook nog eens vakkundig leeggeroofd door het lokale bestuur. Toen burgemeester Aleksandr Sokolov na achttien jaar afzwaaide, bleek dat zijn familieleden voor miljoenen aan vastgoed hadden gekocht in de Verenigde Staten.

Geen wonder dat Poetins regeringspartij Verenigd Rusland in het ‘Verre Oosten’ van het land zo mogelijk nog impopulairder is dan in andere regio’s van Rusland. „Een partij van schurken en dieven”, zegt gymleraar Dmitri Katsjalin, die staat te zwaaien met de wit-groen-blauwe regionale vlag. „Daar hebben we hier geen enkel vertrouwen meer in.”

Verkiezingen worden in Rusland zorgvuldig geregisseerd, maar in 2018 maakte het Kremlin een fout. Sergej Ivanovitsj Foergal (50) was een veteraan van de nationalistische LDPR, een partij die altijd braaf meestemt met het Kremlin. In zijn elf jaar in de Doema had de voormalige arts en handelaar in oud metaal geen dissidente neigingen vertoond. Tijdens de regionale verkiezingen mocht hij het daarom opnemen tegen de zittende gouverneur Vjatsjeslav Sjport van Verenigd Rusland. Foergal was niet meer dan een ‘technische kandidaat’ van het Kremlin, een grijze uitdager die netjes hoorde te verliezen. Maar in de eerste ronde slaagde Sjport er niet in om gekozen te worden. Bij de tweede ronde gaven proteststemmen de doorslag: Foergal won overtuigend.

Wat er daarna gebeurde laat zien hoe snel het poetinisme in elkaar stort als het Kremlin eenmaal de controle heeft verloren. In tegenstelling tot zijn voorganger bleek Foergal een competent bestuurder, met populistische instincten. De gouverneur halveerde zijn salaris, ontsloeg ambtenaren en deed het luxe jacht van het lokale bestuur in de verkoop. Foergal maakte korte metten met de illegale opslag van vervuilende steenkool in de stad en zorgde dat de enorme schuld van de regio omlaagging. De nieuwe gouverneur was bovendien een effectieve communicator bij wie burgers een luisterend oor vonden. „Als je Foergal schreef op Instagram kreeg je meteen antwoord”, vertelt Svetlana Grigorjeva. In 2018 was ze op vakantie in China, toen het reisbureau failliet ging en de luchtvaartmaatschappij de terugreis annuleerde. „De ambassade liet ons stikken, maar Foergal regelde een vliegtuig om tweehonderd toeristen te repatriëren.” Dergelijke verhalen hoor je vaker in Chabarovsk.

Populairder dan Poetin

In 2018 was Foergals populariteitscijfer in de regio hoger dan dat van president Poetin – een doodzonde. Tijdens de lokale verkiezingen van vorig jaar werd Verenigd Rusland weggevaagd: van de 36 zetels in het regionale parlement hield de partij er nog twee over. In de gemeenteraad van Chabarovsk werd zelfs geen énkele kandidaat van Verenigd Rusland gekozen. Afgelopen juli stemden ‘slechts’ 66 procent van de kiezers van de regio in met de wijzigingen van de Grondwet, waarmee president Poetin kan aanblijven tot 2024. Daarmee lag Chabarovsk ver onder het landelijk gemiddelde van bijna 78 procent.

Het referendum – een topprioriteit voor Poetin – gaf Foergal waarschijnlijk het laatste zetje. Over de vijftien jaar oude moordzaak waarin hij nu wordt beschuldigd, is nog veel onduidelijk. Volgens Vladimir Zjirinovski, de partijleider van de LDPR, rust de zaak op de verklaringen van een gedetineerde zakenman die onder druk zou zijn gezet om tegen Foergal te getuigen. Ook het feit dat het proces in Moskou achter gesloten deuren zal dienen, leidt tot argwaan.

Marina Ivanova en haar man Denis tijdens de demonstratie op zaterdag. Foto Steven Derix

„Hij was lastig voor Moskou, daarom hebben ze hem weggewerkt”, zegt Marina Ivanova, die met haar man Denis naar de betoging is gekomen. „We sluiten niet uit dat het waar is waar ze hem van beschuldigen, maar we willen een eerlijk proces, hier in Chabarovsk.”

Zolang die eis niet is ingewilligd, blijven de inwoners van Chabarovsk demonstreren. En daarbij tonen de autoriteiten tot nu toe een opvallende lankmoedigheid. Volgens persbureau Bloomberg maakt men zich in Moskou grote zorgen, maar vreest het Kremlin dat het neerknuppelen van het protest de crisis zal verergeren. In de afgelopen week werden slechts vijf arrestaties verricht. Een man die zijn auto had beplakt met het portret van de gouverneur (‘de Foerganobiel’) kreeg acht dagen hechtenis. Een lokale blogger die de protesten versloeg op YouTube kreeg een week cel wegens het ‘organiseren’ van ‘illegaal protest’ – in Rusland mag je alleen demonstreren als je een vergunning hebt. „Ze proberen het protest te onthoofden”, zegt Svetlana Grigorjeva. „Dat lukt niet, want er zijn geen leiders.”

Tijd om duiven te voeren

Elke dag om 19.00 uur, zo weten de inwoners van Chabarovsk, is het tijd ‘om de duiven te gaan voeren’ en verzamelen demonstranten zich voor het provinciehuis. De betogingen verlopen rustig en gedisciplineerd. Als een zenuwachtige jongeman ruzie probeert te zoeken wordt hij meteen tot de orde geroepen door de struise zestiger Marina Beletskaja, die zich zoals elke avond heeft geposteerd op een bankje met een zelfgebakken cake en een fles kvas.

Als de duisternis is ingevallen maken de demonstranten zich op voor hun tweede ronde door het centrum. Komende maandag om zeven uur, zullen de duiven op het Leninplein opnieuw worden gevoerd.

Svetlana Grigorjeva krijgt weleens te horen dat demonstreren geen zin heeft. „Maar ik ben het daar niet mee eens. We hebben genoeg van de repressie. Wij zijn geen slaven en deze regio is geen kolonie.”

Marina Beletskaja ziet het van de positieve kant. „Eén ding hebben we al bereikt. Jullie hebben nu allemaal van Chabarovsk gehoord.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 augustus 2020