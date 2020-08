In de wachtkamer bij een kliniek hoor ik de receptioniste een afspraak maken met een cliënt.

De voorgestelde datum ontlokt bij de bezoeker de opmerking: „O, dat is de trouwdag van mijn dochter.”

Invoelend stelt de receptioniste een andere datum voor.

„Nee hoor, niet nodig, ze is toch alweer gescheiden”, is de laconieke reactie.

