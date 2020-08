TikTok: een buitenkans, met de nodige problemen

Een deal die door leek te gaan. Toen plots niet. En nu weer wel.

Na een verwarrend weekend maakte Microsoft zondag via een persbericht bekend de aankoop van een deel van het Chinese sociale medium TikTok door te willen zetten. Microsoft verwacht de overname, waarbij het de activiteiten van TikTok in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland overneemt, uiterlijk medio september af te ronden.

De overname zet softwaregigant Microsoft in één klap op de kaart als socialemediabedrijf en grootste concurrent van Facebook (Instagram en Whatsapp) en Google (YouTube). Microsoft, tevens in bezit van LinkedIn, wordt door de aankoop mede-eigenaar van een videomedium met 800 miljoen gebruikers, van wie 100 miljoen in de Verenigde Staten. Het bedrijf wordt geleid door de Amerikaanse topman Kevin Mayer, die op 1 juni overkwam van Disney.

Trump grijpt in

De onderhandelingen tussen het Chinese mediabedrijf ByteDance – eigenaar van TikTok – en Microsoft waren op een haar na afgerond, toen president Trump vrijdag plots bekendmaakte TikTok in de Verenigde Staten per decreet te willen verbieden. „Ik heb die bevoegdheid”, zei Trump daarover vrijdagavond tegen verslaggevers in het presidentiële vliegtuig Air Force One. Daarop zette Microsoft de gesprekken met ByteDance tijdelijk op pauze.

Het Witte Huis liet de afgelopen weken vaker blijken ongerust te zijn over TikToks groeiende populariteit in de VS en de vrees dat daarmee data van Amerikaanse burgers in handen komt van de Chinese overheid. Daarnaast is TikTok – vooral populair onder jongeren – in toenemende mate een plek voor politiek activisme en is Trump er een mikpunt van spot, onder meer door de op TikTok populaire New Yorkse comedian Sarah Cooper.

Of het onderhandelingstactiek was of een instinctieve oprisping van de president bleef het hele weekend onduidelijk. Trump voerde volgens The New York Times het afgelopen weekend onder meer gesprekken met de Republikeinse senator Lindsey Graham en Microsoft-topman Satya Nadella, die de president wisten te overtuigen om onder voorwaarden toch met de deal in te stemmen.

In het persbericht meldt Microsoft dat de deal ook „economische voordelen” voor de Verenigde Staten oplevert. Volgens The New York Times beloofde Microsoft, om Trump gunstig te stemmen, dat de overname zou leiden tot duizenden nieuwe Amerikaanse banen. Daarnaast zegde Microsoft toe dat data van Amerikaanse burgers naar Amerikaanse servers worden overgezet en daar worden opgeslagen.

Hoge druk

TikTok – sinds zijn oprichting in 2017 al 2 miljard keer gedownload – zette vorig kwartaal 5,6 miljard dollar om, een groei van 130 procent in vergelijking met vorig jaar. TikTok-sterren, met tientallen miljoenen volgers onder een lastig te bereiken jonge doelgroep, zijn een potentiële goudmijn voor adverteerders. In de VS is Facebook zo bezorgd over de opkomst van TikTok, dat Instagram-gebruikers binnenkort – net zoals in TikTok – video’s van 15 seconden kunnen maken en bewerken om zo zelf ‘contentmakers’ te kunnen worden.

Dat ByteDance nu deels afstand doet van TikTok, gaat onder hoge druk van de Amerikaanse overheid. ByteDance kocht in 2017 de Amerikaanse site Musical.ly, dat later werd omgevormd tot TikTok. De Commissie Buitenlandse Investeringen van het Amerikaanse ministerie van Financiën (CFIUS), die onderzoekt of buitenlandse overnames gevaren opleveren voor de nationale veiligheid, doet sinds vorig jaar onderzoek naar deze deal.

ByteDance-topman Zhang Yiming mailde dit weekend aan zijn werknemers dat „CFIUS heeft besloten dat ByteDance zijn Amerikaanse tak moet verkopen”, aldus de topman. „Ondanks dat we vaker hebben herhaald dat we een onafhankelijk bedrijf zijn, en ondanks onze bereidheid tot technische oplossingen om aan de bezwaren te voldoen. We zijn het hier niet mee eens, maar begrijpen de beslissing gezien de huidige geopolitieke situatie.”

Tegelijkertijd verlost de verkoop ByteDance ook van een hoop problemen. Naast de politieke onrust in de VS, riepen ook parlementsleden in Australië afgelopen weekend hun regering op om TikTok te verbieden. Door het bedrijf deels los te maken van China, garandeert ByteDance dat de stormachtige groei van TikTok niet in gevaar komt.

Buitenkans

Microsoft, ondertussen, ziet in TikTok een buitenkans. Eentje die tegelijkertijd potentiële problemen met zich meebrengt die Microsoft tot nu toe bespaard bleven: het modereren van discriminerende en haatdragende berichten, privacyschandalen rond data van kinderen en een Chinees product dat populair is in Amerika tijdens een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog.

De vraag is wat Microsoft precies wil met TikTok – en hoe het aansluit op de huidige strategie. Het softwarebedrijf is van oorsprong vooral georiënteerd op de zakelijke markt met Windows, LinkedIn, clouddiensten en thuiswerk-tool Microsoft Teams. De aankoop van een populair videomedium is relatief nieuw terrein voor Microsoft, dat ook Skype, gamecomputer Xbox en het populaire computerspel Minecraft tot zijn bezittingen mag rekenen.

Tegelijkertijd is de tijd waarin techbedrijven zich op één onderdeel specialiseerden voorbij: grote techbedrijven als Facebook, Google, Apple of Amazon doen álles wat met internet kan – van sociale media tot het bouwen van hardware, handel in data-opslag of streamingdiensten – en beconcurreren vervolgens vooral elkaar. Wie klein blijft, wordt doorgaans door één van de grote partijen opgegeten – of verdwijnt in de anonimiteit.

Big Tech legde precies over dit onderwerp vorige week verantwoording af tegenover de antitrustcommissie van het Amerikaanse Congres. De commissie onderzoekt of de grote techbedrijven door monopolistisch gedrag concurrentie de kop indrukken en een klimaat creëren waarin nieuwe, innovatieve techbedrijven geen kans meer krijgen.

Microsoft-topman Satya Nadella was de grote afwezige tijdens de hoorzitting. Congresleden zagen niet genoeg aanleiding om zijn bedrijf ter verantwoording te roepen over grote overnames, de verspreiding van nepnieuws en activiteiten in China. De onderhandelingen tussen Microsoft en ByteDance over TikTok waren op dat moment in volle gang.

Veiligheid Hoe ‘gevaarlijk’ is TikTok eigenlijk? Het Witte Huis noemde TikTok in een verklaring „een gevaar voor de nationale veiligheid”. Maar hoe gevaarlijk is TikTok eigenlijk? Verschilt hoe het bedrijf met data van gebruikers omgaat van zijn Amerikaanse concurrenten? Om met dat laatste te beginnen: nee. Onder meer de Franse privacy-onderzoeker Baptiste Robert concludeerde na onderzoek dat TikTok „geen ongebruikelijke data verzamelt”: onder meer locatiegegevens, type telefoon en berichten die zijn verstuurd met anderen. Niet anders dan wat Facebook of Instagram verzamelen. De VS zijn met name bezorgd dat de Chinese overheid, via TikTok, toegang krijgt tot informatie over Amerikaanse burgers, die die data kan gebruiken voor spionagedoeleinden. De regering-Trump verbood om die reden soldaten in het Amerikaanse leger om TikTok op hun telefoon te installeren. Of de Chinese overheid ook echt meekijkt, is onbekend. TikTok houdt vol dat de Chinese overheid het bedrijf nog nooit om inzage in data heeft gevraagd en dat het zulke verzoeken sowieso zou weigeren.