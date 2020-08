Theatergezelschap Dood Paard verdwijnt door subsidiestop

Het theatergezelschap Dood Paard bestaat vanaf 1 januari niet meer. Dat vertelt theatermaker en acteur Kuno Bakker desgevraagd door de telefoon. Maandagochtend kreeg hij te horen dat het Amsterdamse toneelgezelschap Dood Paard voor de komende vier jaar nul euro subsidie krijgt van zowel het Fonds Podiumkunsten (FPK) als het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Het gezelschap kon in de jaren 2017 – 2020 nog rekenen op jaarlijks ruim 342.000 euro van het FPK en bijna 260.000 euro van het AFK. Voor de aanvraag 2021-2024 kreeg Dood Paard van beide subsidieverstrekkers een positief advies, maar het geld is er domweg niet.

Het AFK komt voor de komende ronde 6,6 miljoen te kort, gaf Annabelle Birnie, directeur van het AFK, aan in Het Parool. Zou dat bedrag er wel zijn, dan zouden de instellingen die een positief advies kregen wel gehonoreerd worden voor de komende vier jaar. Nu moest het fonds het doen met in totaal 19,6 miljoen euro die beschikbaar werd gesteld. Er kwamen 206 aanvragen binnen, waarvan iets meer dan de helft is gehonoreerd (115). Daarvan zijn er 28 nieuwkomer, 87 instellingen krijgen opnieuw subsidie.

Theater

De meeste slachtoffers vallen bij het theater. De lijst van theatergezelschappen die positief zijn beoordeeld – dat gebeurt op basis van artistiek belang, uitvoerbaarheid, belang voor de stad en inclusiviteit – maar waar geen voor geld is, is hier het langst. Bij theater waren er 51 aanvragen, waarvan er 18 zijn gehonoreerd. Van de gevraagde 13 miljoen euro aan subsidies door de theaterwereld kon slechts 5,2 miljoen worden toegezegd. Naast Dood Paard krijgen onder meer De Kleine Komedie, Urban Myth en het Amsterdamse Bostheater geen subsidie meer.

Theaters behoren tegelijkertijd ook tot de groep die de grootste toekenning kregen: Bellevue (1,3 miljoen), De Krakeling (1,1 miljoen) en Orkater (506.570 euro) kregen de hoogste bedragen naast het Rembrandthuis (760.000 euro) en cinema Rialto (620.000 euro).

Behalve enkele theaters is het ook opvallend dat de musea Ons’ Lieve Heer op Solder en het Van Eesteren Museum in deze ronde niets meer krijgen. Ook verzoeken van het Museum Van Loon en Nemo Science Museum werden niet gehonoreerd. Laatstgenoemde moest al een groot deel van de werknemers ontslaan door de coronacrisis.

Nieuwkomers

Er zijn in totaal 28 nieuwkomers die voor hun plannen subsidie krijgen. Enkele daarvan zijn de festivals Brainwash en het Amsterdam Dance Event. Ook het New Urban Collective dat zich met The Black Archives richt op het culturele erfgoed van de Surinaamse, Caribische en Afrikaanse diaspora ziet de aanvraag gehonoreerd. Het AFK merkt over hen op: „Veel van de nieuwkomers kenmerken zich door een sterk maatschappelijk engagement, zoals bijvoorbeeld Studio 52nd, dat beladen thema’s rond discriminatie en onderdrukking middels theater bespreekbaar maakt in de hoogste schoolklassen van het basis- en middelbaar onderwijs. Of Stichting Beautiful Distress, die kunst inzet om psychisch lijden zichtbaar, voelbaar en daarmee bespreekbaar te maken.”

Bij Dood Paard rolden er vanmorgen tranen. Bakker: „Het doet pijn dat we gesmoord worden. Dit najaar komen we nog met De meiden. We hebben nog een productie, Homemade, die we in maart zouden brengen en die we aan 35 Nederlandse en Vlaamse theaters hebben verkocht. Ik hoop dat we die nog kunnen maken. De besluiten komen voor ons echt als een verrassing. Iedereen heeft pieken en dalen, maar we zaten in een goede flow.”

De enige uitweg voor vooral de theaters is als er meer geld wordt vrijgemaakt opdat de aanvragers die wel positief zijn beoordeeld alsnog subsidie kunnen krijgen. Bakker: „Ik zie dat niet gebeuren door de coronacrisis en omdat minister Van Engelshoven (Cultuur, D66) nog geen een keer de indruk heeft gewekt zich voor meer geld in te zetten. We hebben Dood Paard opgericht nadat we van de toneelschool waren gekomen. Na 27 jaar komt er nu een einde aan ons levenswerk.”