Studenten: ‘niet lullen maar testen’

Studenten die hun telefoon maar niet opnemen als ze worden gebeld voor een contactonderzoek naar coronabesmettingen. Het komt soms voor, volgens een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond. „Misschien vinden ze de maatregel om in quarantaine te gaan te zwaar, willen ze hun vrienden niet verlinken of heeft het te maken met het onbekende nummer”, zegt ze. „Maar dit zijn aannames.”

‘Niet lullen maar testen’, staat op de shirtjes van vijftig studenten die dinsdag in Rotterdam flyers en mondkapjes gaan uitdelen – op veilige afstand vanuit een visnet. De ludieke voorlichtingscampagne moet studenten bewuster maken van corona, zeker met de komende Eurekaweek voor nieuwe studenten. „Iedereen ziet een beetje laksheid ontstaan onder studenten”, zegt voorzitter Merel van Lunen van de RKvV, de koepel van de vijf studentengezelligheidsverenigingen in de stad. „Omdat het overgrote deel er geen blijvend letsel aan overhoudt en het een beetje een ver-van-mijn-bed-show lijkt geworden. En dat is op dit moment in Rotterdam gewoon niet het geval.”

Uitbraak

Het aantal positieve coronatesten in Rotterdam is opgelopen tot 3.746, volgens de laatste cijfers. Vorige week kwam een uitbraak onder studenten naar buiten; hoeveel er nu positief zijn getest, kon de GGD maandag niet zeggen. Bij het gemengde studentencorps RSC/RVSV is bijvoorbeeld sprake van „enkele besmette leden”, zegt president Guido van Winden. „Een van deze gevallen is iemand uit de Senaat [het bestuur], die zit al geruime tijd in quarantaine.” De vereniging organiseert tijdens de Eurekaweek geen grote evenementen en laat aankomende studenten niet in verenigingshuizen logeren.

Burgemeester Aboutaleb riep de voorzitters van de studentenverenigingen vorige week bij elkaar en schreef alle studenten in Rotterdam afgelopen weekend een open brief: „Hou je aan de Covid-19 regels.” Want het blijkt dat een deel van de studenten de veiligheidsvoorschriften „niet zo nauw” neemt, aldus de burgemeester. Studenten laten zich niet snel testen, vinden het lastig in quarantaine te gaan en hebben „moeite” met het bron- en contactonderzoek van de GGD, aldus een persbericht.

Waarom sommige studenten hun telefoon niet opnemen als de GGD belt, weet RKvV-voorzitter Van Lunen ook niet. „Ik denk wegens het idee dat het reclame is, of een ongewenst belletje”, zegt ze. „Maar ik ken wel meer mensen die echt beslissen om onbekende nummers niet op te nemen.” Dat bevestigt student Raphael Geraedts op straat in de studentenwijk Kralingen. „Begrijpelijk”, is zijn eerste reactie. „Onbekende nummers neem ik niet snel op. De meeste mensen die me moeten bereiken, daar heb ik het nummer van.”

Onbereikbaar

Het is ook mogelijk dat sommige studenten zich expres onbereikbaar houden voor de GGD. Als je positief wordt getest, heeft dat gevolgen voor jezelf én je omgeving. Huisgenoten moeten twee weken in quarantaine en mensen bij wie je langer dan een kwartier dichterbij was dan anderhalve meter moeten twee weken zoveel mogelijk thuisblijven.

Algemeen moet de ‘testbereidheid’ onder studenten omhoog, vinden de verenigingen. „Een groot aantal van de studenten laat zich niet testen bij milde klachten”, zegt RKvV-voorzityter Van Lunen. We hebben een kleine rondvraag gedaan. Het komt eigenlijk voort uit het idee van studenten dat de testen of de testfaciliteiten bewaard moeten blijven voor ouderen of risicogroepen. Dat is dus zeker niet zo.” Het bagatelliseren van symptomen kan een andere reden zijn, volgens corpspresident Van Winden: „Als studenten een keer keelpijn hebben, denken ze: ja, misschien te veel gedronken gisteren. Maar ja, tegenwoordig kan dat ook een andere oorzaak hebben: corona.”

Een conclusie uit het overleg met de burgemeester was ook dat studenten nog altijd te veel sociale bijeenkomsten hebben. Bij Café Hoekzight – „Best Bar in Kralifornia” – bijvoorbeeld was het de afgelopen tijd druk, omdat feesten op de sociëteiten niet mocht, vertelt eigenaar Ramon Stel. Zijn café moest enkele malen voortijdig dicht, maar hij heeft geen bekeuring gehad. Nu burgemeester Aboutaleb drie cafés en een sportkantine twee weken heeft gesloten, is Stel wel geschrokken. „Dat risico wil ik te allen tijden voorkomen. Maar als ik maximaal dertig man binnenlaat en iemand voor de deur zet, houd ik weinig omzet over. En wie zegt dat die dertig man binnen wel afstand houden?”

Amsterdam Ontgroening gestopt Het Amsterdamse corps ASC/AVSV heeft per direct de ontgroening van nieuwe leden beëindigd vanwege meerdere coronabesmettingen. Alle leden en aspirantleden worden op advies van de GGD opgeroepen om twee weken in thuisquarantaine te gaan. Dat bevestigt de senaat van de vereniging maandag tegenover NRC. Vier leden van het corps die in het verenigingsgebouw waren geweest, zijn positief getest op het coronavirus. De besmettingen „zijn hoogstwaarschijnlijk niet opgelopen bij een activiteit van onze vereniging”, is te lezen in interne berichtgeving. Het ASC/AVSV was net begonnen aan de kennismakingstijd, waar ongeveer vijfhonderd aspirantleden aan meededen. Vanwege de coronacrisis was het programma al aangepast, benadrukt de senaat.