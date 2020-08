‘Regering-Bouterse liet drie miljard dollar schuld achter in Suriname’

Chan Santokhi, die vorige maand werd geïnstalleerd als de nieuwe president van Suriname, heeft maandag op een persconferentie uitleg gegeven over de financiële situatie van het land. Volgens Santokhi heeft de regering-Bouterse rond de drie miljard dollar aan binnen- en buitenlandse schulden achtergelaten. „Het is grofweg sabotage van de hoogste orde”, zei Santokhi volgens De Ware Tijd. „Het getuigt van onbehoorlijk, onethisch en onverantwoord bestuur. Dat doe je niet als regering”.

Het zou gaan om 123 buitenlandse leningen met een totaal van 1,9 miljard dollar en nog eens een miljard dollar aan binnenlandse schulden. Per hoofd van de bevolking zou het gaan om een schuld van vijfduizend dollar. Daarnaast zijn ruim vier miljard dollar die de regering-Bouterse in de afgelopen tien jaar heeft ontvangen onvindbaar. Dat in het halfjaar voor de verkiezingen meer dan 3.600 ambtenaren werden aangenomen zorgt per maand voor nog een acht miljoen dollar aan kosten.

Dat de vorige regering het president Santokhi niet makkelijk wilde maken, bleek al bij zijn aantreden. Op zijn eerste werkdag bleek dat alle computers op de ministeries verdwenen waren. In een interview met NRC zei Santokhi vervolgens dat hij vraagt om geduld en vertrouwen om Suriname weer op te bouwen. De recente olievondsten in het land zorgen alvast voor optimisme, al is de verwachting dat er pas over enkele jaren inkomsten uit olie naar de staatskas zullen vloeien.