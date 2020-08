Pianist met een onvermoeibaar arbeidsethos

Tot vorige week, zei zijn zoon Julian, had de onvermoeibare Leon Fleisher nog masterclasses gegeven. Hij leed weliswaar aan kanker, maar liet zich door niets weerhouden van zijn levensbron: de muziek. Die arbeidsethos werd hem tijdens zijn leven bijna fataal. Als dertiger, op de toppen van zijn roem, halverwege de jaren zestig, liet zijn „overwerkte” rechterhand het langzaam afweten. Op een ochtend zat hij eindeloos te studeren op de octaven in het Eerste Pianoconcert van Tsjaikovski, toen zijn verbaasde vrouw de kamer binnenkwam. „Waarom blijf je die zo lang oefenen?”, vroeg ze. „Die zitten toch allemaal in je vingers.” Fleisher keek haar aan. „Ik kan ze niet meer”, antwoordde hij wanhopig.

Hij verloor het gevoel in zijn rechterhand, en zijn ringvinger en pink begonnen naar binnen te klauwen: het tekende het begin van een lange lijdensweg. Iedere therapie die hij kon vinden, probeerde Fleisher, maar niets hielp. Op den duur kreeg de moedeloosheid hem zelfs dusdanig in zijn greep, dat hij zelfmoord overwoog.

Niettemin lukte het hem zichzelf opnieuw uit te vinden als pedagoog en dirigent. En na twee jaar in zijn ellende wentelen, besloot hij ook weer op te treden achter de vleugel, met uitsluitend stukken voor linkerhand. Drie decennia later stelde een mengsel van massage en botox-injecties hem zelfs in staat om weer met twee handen te spelen. De titel van zijn tien jaar oude autobiografie geeft een treffende samenvatting van zijn loopbaan: My Nine Lives: A Memoir of Many Careers in Music.

Sensatie

Leon Fleisher werd geboren in San Francisco in 1928, als zoon van het Joodse immigrantenechtpaar Isodore en Bertha Fleisher. Vooral zijn moeder had grote plannen met hem: hij zou uitgroeien tot de eerste Joodse president van de Verenigde Staten of concertpianist. Zij kreeg het voor elkaar dat de beroemde Artur Schnabel – die altijd geweigerd had kinderen les te geven – de negenjarige Fleisher tot leerling nam. „Als hij een toon speelde, dan bleef die eindeloos in de lucht zweven”, herinnerde Fleisher zich later.

Schnabel zorgde er wel voor dat hij ‘pas’ op zijn zestiende zijn concertdebuut maakte, maar dat was dan ook meteen een sensatie. Begin jaren vijftig woonde Fleisher nog korte tijd in Nederland, voordat hij als eerste Amerikaan het grote Koningin Elisabeth Concours in Brussel won, met zijn warme, kleurrijke en bedachtzame spel.

Zijn ambities deden Fleisher daarna bijna de das om, schrijft hij in zijn autobiografie: „Er was altijd meer te verwerven, meer te bereiken, meer muzikale diepten om in te duiken, en achter dat alles lag een gruwelijke faalangst.” Maar terugkijkend, erkende hij, betekende deze blessure een verrijking van zijn muzikale bestaan.