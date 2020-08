Oud-koning Juan Carlos I verlaat Spanje vanwege corruptieschandaal

Oud-koning van Spanje Juan Carlos I gaat zijn land verlaten vanwege lopend onderzoek naar mogelijke corruptie. Daarmee wil hij ervoor zorgen dat zijn opvolger en zoon Felipe VI „zijn functie als staatshoofd rustig en kalm kan uitvoeren”, is te lezen in een maandag gepubliceerde brief.

In juni werd bekend dat een openbaar aanklager voor het Hooggerechtshof van Spanje onderzoek doet naar Juan Carlos (82). Het voormalig staatshoofd zou van Saoedi-Arabië miljoenen hebben gekregen voor zijn rol als onderhandelaar bij de aanleg van een hogesnelheidslijn door een Spaans consortium.

Juan Carlos woonde de afgelopen 58 jaar in het Zarzuelapaleis in Madrid. In 2014 droeg hij het koningschap over aan zijn zoon. Het is niet duidelijk waar Juan Carlos naartoe verhuist.

Dit bericht wordt aangevuld.