Noorse uitbraak toont (wederom) kwetsbaarheid cruiseschepen

De eerste repetities voor een herstart van de cruisevaart verlopen allerminst vlekkeloos. Aan boord van het Noorse schip Roald Amundsen zijn tijdens twee reizen tenminste veertig gevallen van Covid-19 geconstateerd, waarvan 36 onder de bemanning en zeker vier onder passagiers.

Het cruiseschip heeft de afgelopen weken twee zevendaagse cruisetochten verzorgd tussen het Noorse Tromsø en Spitsbergen. Afgelopen vrijdag meerde het af in de haven van Tromsø, nadat zeker vier personeelsleden onderweg ziekteverschijnselen hadden gekregen.

Rederij Hurtigruten, eigenaar van het schip, heeft inmiddels toegegeven dat het de eigen voorschriften niet heeft nageleefd. De voornamelijk Filippijnse bemanning had voorafgaand aan de afvaart in quarantaine gemoeten, maar volgens een verklaring van de rederij is dat niet gebeurd. De Noorse autoriteiten stellen een onderzoek in naar het bedrijf en de gang van zaken op het schip.

Juist Noorwegen kende de afgelopen maanden een relatief streng coronaregime. Het is de Noren zelfs lange tijd verboden om hun buitenhuisjes te bezoeken. Premier Erna Solberg was trots dat het aantal besmettingen ten opzichte van buurlanden als Zweden relatief laag bleef. Noorwegen telt met 5,5 miljoen inwoners 255 doden. Grote uitbraken waren er tot nu toe amper.

‘Te laat alarm geslagen’

Wat deze uitbraak extra pijnlijk maakt, is dat de rederij heeft verzaakt om bij de eerste aanwijzingen van ziekte alarm te slaan. Zo is er in eerste instantie niet kordaat ingegrepen omdat de ziekteverschijnselen volgens Hurtigruten niet overeenkwamen met die van Covid-19. Ook is het bedrijf volgens de autoriteiten niet tijdig genoeg begonnen met het informeren van (oud-)reizigers.

Dat maakt dat het effect van de uitbraak op het schip veel groter kan zijn, omdat honderden voornamelijk Noorse passagiers het virus wellicht hebben meegenomen naar huis. Naar schatting 69 gemeenten in Noorwegen kunnen het virus zo binnen de grenzen hebben gekregen.

De rederij heeft maandag besloten om de drie schepen die het in de vaart had voorlopig uit dienst te nemen. Ook zegt het inmiddels wel alle passagiers te hebben geïnformeerd.

De uitbraak in Noorwegen is niet de enige bij de cruisevaart op dit moment. Bij Frans-Polynesië in de Grote Oceaan dobbert de Paul Gaugain, met zeker één vermoedelijk geval van Covid-19. De passagiers is gevraagd in hun hutten te blijven en het schip zet nu koers naar Tahiti. De eilandengroep, zwaar afhankelijk van toerisme, kent een relatief soepel toelatingsbeleid voor internationale reizigers.

Kleinschalig opstarten

De cruisesector probeert sinds anderhalve maand weer kleinschalig op te starten, nadat de miljardenindustrie vanaf februari snel tot stilstand kwam. Ook toen was het vaak de Aziatische bemanning die door slechte huisvesting en hygiënemaatregelen veelvuldig besmet raakte, net als nu in Noorwegen.

Inmiddels zijn er sinds kort weer mini-cruises van TUI met ‘Mein Schiff 2’ vanaf Hamburg, waarbij onderweg niet wordt aangemeerd. Er waren voor de eerste afvaart 1.200 gegadigden. Ook Taiwan staat cruises weer toe, voor zover bekend nog zonder besmettingsgevallen. En in Griekenland mag het weer sinds afgelopen zaterdag.

Dat zijn uiteindelijk allemaal test-cases voor de grotere jongens, zoals het Amerikaanse Carnival Cruises dat met al haar dochterondernemingen bijna 80 schepen heeft. Dergelijke rederijen verbranden honderden miljoenen dollars per maand zo lang hun hele vloot voor anker ligt en het personeel werkloos thuiszit.

De meeste grote cruise-operators hebben hun reizen tot zeker 30 september opgeschort, omdat ze moeten voldoen aan ingewikkelde regelgeving van vlagstaten, regimes in thuishavens en te bezoeken havens, en regels van organen als de International Maritime Organization.

Reuzen als Carnival Corp. zijn bovendien sterk afhankelijk van de door corona zwaar getroffen Amerikaanse thuismarkt. Daar geldt een vaarverbod, dat onlangs is verlengd tot oktober. Carnival heeft inmiddels al zeker 5 miljard dollar (4,3 miljard euro) moeten ophalen op de kapitaalmarkt, tegen rentes van meer dan tien procent, om ervoor te zorgen dat het volgend jaar überhaupt nog bestaat.

In zijn laatste mailing aan vaste klanten probeert Michael Bayley positief te blijven. De baas van Royal Caribbean International, ook Amerikaans met bijna dertig schepen, is op dit moment toch vooral bezig met het thuiskrijgen van eerder gestrand personeel en een door annuleringen overweldigde klantenservice. „Er liggen kalme zeeën in het verschiet. Het is niet de vraag of, maar de vraag wanneer”, besluit hij zijn bijdrage.