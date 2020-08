Noord-Ierse Nobelprijswinnaar John Hume (83) overleden

De Noord-Ierse politicus en Nobelprijswinnaar John Hume is maandag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn Social Democratic and Labour Party (SDLP) bekendgemaakt. Hume was een van de auteurs van het Goede Vrijdagakkoord, in 1998 ondertekend door de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In datzelfde jaar ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede.

De gematigd katholieke Hume had een achtergrond in de burgerrechtenbeweging voor hij in 1979 een van de oprichters werd van de SDLP. Hij bleef tot en met 2001 actief betrokken bij die partij en zat namens die partij in het Noord-Ierse en Europese parlement en het Lagerhuis in Londen. De SDLP was republikeins en voorstander van een verenigd Ierland, maar wilde dat op een geweldloze manier bereiken.

Hume was de eerste Noord-Ierse politicus van formaat die zich bereid toonde tot gesprekken met Sinn Féin, de politieke tak van het Ierse Republikeinse Leger (IRA). Dat voerde een bloedige paramilitaire campagne en pleegde door de jaren heen tientallen moord- en bomaanslagen. Hume begeleidde de eerste gesprekken tussen Sinn Féin-leider Gerry Adams en de toenmalige Ierse premier Albert Reynolds.

In 1998 gaven Hume en toenmalig Noord-Ierse premier David Trimble, een protestant en vooraanstaand Unionist, gezamenlijk vorm aan wat bekend kwam te staan als het Goede Vrijdagakkoord. Het bestand waarmee, om met het Nobelcomité te spreken, „de vicieuze cirkel van terreur werd doorbroken”. Hume zei destijds in zijn dankwoord: „Ik wil dat Ierland een voorbeeld wordt van wat er kan gebeuren als je voor je idealen leeft, in plaats van er voor vecht of zelfs sterft.”