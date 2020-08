Moederbedrijf Miss Etam en Claudia Sträter failliet verklaard

De 21 vennootschappen van de Belgische modegroep FNG zijn maandag failliet verklaard. Het bedrijf kampte al langer met financiële problemen, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Voor de Nederlandse ketens vroeg het bedrijf donderdag uitstel van betaling aan. De winkels blijven voorlopig open, liet een woordvoerder eerder weten. De gevolgen voor het personeel zijn nog onduidelijk.

Modegroep FNG is het moederbedrijf van kledingketens als Miss Etam, Brantano, Steps en Claudia Sträter. Het bedrijf zegt „talrijke alternatieve scenario’s” te hebben onderzocht in een poging het faillissement te voorkomen. De rechtbank in Mechelen heeft vier curatoren aangesteld om te bekijken of een (gedeeltelijke) doorstart van het bedrijf mogelijk is.

In een verklaring bij het faillissement bedankt het modeconcern zijn werknemers voor hun „uitzonderlijke inzet” de afgelopen maanden in „zeer moeilijke en onzekere omstandigheden.” Bij FNG werken ruim drieduizend mensen, van wie duizend in België. De faillissementen hebben geen betrekking op de holding FNG NV en de Scandinavische activiteiten van FNG.