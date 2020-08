Militair krijgt zes jaar cel voor poging cocaïnesmokkel uit Curaçao

Een 34-jarige militair is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor het bezit van ruim zeventig kilo cocaïne die hij vanuit Curaçao naar Nederland probeerde te smokkelen. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem legde Ruben V. maandag een hogere straf op dan was geëist vanwege de grote hoeveelheid drugs en „de schandelijke manier waarop de man misbruik heeft gemaakt van zijn positie als Nederlandse militair op Curaçao”.

De drugs werden eind juni vorig jaar ontdekt in twee zeecontainers op de marinebasis Parera, die op transport gezet zouden worden naar Nederland. De cocaïne was verstopt in drie plunjebalen met spullen van V. en een camelbag die in een afgesloten legerkist lag. V. was een paar dagen eerder al teruggekeerd naar huis. De militair werd aangehouden in de Limburgse gemeente Peel en Maas.

DNA-materiaal

V.’s DNA werd gevonden in twee plunjebalen en op het verpakkingsmateriaal van de cocaïne in de camelbag. Ook is zijn vingerafdruk gevonden op tape van een vuilniszak waarin blokken cocaïne zaten. De sleutels van het slot van de legerkist en één van de plunjebalen werden bij de moeder van V. thuis gevonden.

V. ontkent iets met de cocaïne te maken te hebben en zegt dat anderen de drugs tussen zijn spullen hebben gestopt. Daar zien de rechters echter „geen enkele aanwijzing” voor. Ook heeft de man volgens de militaire kamer „verschillende ongeloofwaardige verklaringen” afgelegd, onder meer over het aantal plunjebalen dat hij inleverde en het moment dat hij voor het eerste hoorde over het onderzoek naar de cocaïnesmokkel.