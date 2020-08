Microsoft en ByteDance praten verder over overname TikTok

Microsoft hervat zijn pogingen om de Amerikaanse tak van de populaire videoapp TikTok over te nemen. Dit na een persoonlijk onderhoud tussen topman Satya Nadella en de Amerikaanse president Donald Trump, meldt het bedrijf zondagavond laat. Trump oriënteerde zich tot voor kort op een verbod op de app, omdat er in binnen- en buitenland zijn zorgen zijn over de data van gebruikers. TikTok’s moederbedrijf is het Chinese ByteDance.

Jonge kinderen zitten graag op TikTok. Maar hoe veilig is het daar? Voormalig werknemers vertellen hoe zij worstelden met de richtlijnen.

Trumps plannen hadden – bleek zondag – consequenties voor het overnameproces waarin Microsoft en Bytedance zaten. De Chinezen willen van de Amerikaanse tak van TikTok af en waren volgens verschillende media in een vergevorderd stadium van onderhandelingen met Microsoft. Dat laatste bedrijf wil ook proberen de exploitatie van TikTok in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland te bemachtigen. Toen Trump vrijdag zei een verbod af te willen dwingen, zijn de gesprekken op de lange baan geschoven.

Bij de hervatting van de gesprekken zal de regering-Trump ook worden betrokken, stelt Nadella. De president heeft TikTok eerder „een gevaar voor de nationale veiligheid” genoemd. Washington vermoedt dat het bedrijf onder één hoedje speelt met de Chinese overheid. Data die de app van gebruikers verzamelt, zouden zonder pardon in Peking belanden. Microsoft belooft dat als een overname slaagt, de data van Amerikaanse gebruikers ten alle tijden het land niet zal verlaten. Gegevens die op een buitenlandse server belanden, zullen automatisch worden verwijderd.

Nadella gaat er vanuit dat de onderhandelingen omstreeks 15 september kunnen worden afgerond, maar wil niet zeggen dat er dan ook een deal ligt.