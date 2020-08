Meer coronasteun in VS onzeker

De onzekerheid over de Amerikaanse economie neemt toe nu in Washington een politiek akkoord over verdere economische steunmaatregelen uitblijft, terwijl de coronapandemie zich in grote delen van het land verder uitbreidt. Afgelopen vrijdag liep een crisisregeling af die werklozen wekelijks voorzag van 600 dollar extra aan federale steun. Republikeinen in het Amerikaanse Congres willen deze regeling niet zomaar verlengen.

Zo’n 25 miljoen Amerikanen die geen werk hebben, onder wie ook zelfstandigen, blijven sinds deze week verstoken van een bestaansminimum. Gesprekken tussen het Witte Huis, Republikeinen, Democraten over een breder pakket aan steunmaatregelen voor werknemers en ondernemers leverden de voorbije dagen niets op. De onderhandelingen worden deze week voortgezet.

Meer dan honderd bestuursvoorzitters van grote Amerikaanse bedrijven, waaronder techgigant Alphabet en winkelketen Walmart, drongen maandag in een brief aan politieke leiders in het Congres aan op ruimhartiger federale overheidssteun voor het midden- en kleinbedrijf. Het zogeheten Paycheck Protection Program (PPP), een programma met leningen waarmee bedrijven personeel in dienst kunnen houden, loopt deze week af.

‘Niet terug naar normaal’

Volgens de ondertekenaars moet PPP niet alleen worden verlengd, maar ook uitgebreid. De „heropening” van de economie is niet zomaar „een terugkeer naar normaal”, zo staat in de brief, opgesteld op initiatief van Howard Schultz, oud-topman van koffieketen Starbucks. Om bedrijven overeind te houden, zouden ze „langetermijnsteun” nodig hebben.

Ook de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, dringt aan op meer steunmaatregelen van de overheid. De Fed zelf greep sinds het begin van de coronacrisis in maart grootscheeps in om de economie draaiende te houden, onder meer met de opkoop van ruim 1.700 miljard dollar (krap 1.500 miljard euro) aan staatsobligaties. De Fed vindt dat deze monetaire stimulering niet goed werkt zonder meer overheidsuitgaven. Anders dan in maart, toen Republikeinen en Democraten in het Congres vrijwel unaniem een steunpakket van 2.200 miljard dollar aannamen, is steun nu deels omstreden.

Weliswaar zijn Republikeinen en Democraten het eens over een tweede ronde van cheques à 1.200 dollar voor de meeste Amerikanen. Maar de bonus van 600 dollar per week voor werklozen zou mensen volgens veel Republikeinen afhouden van het zoeken naar werk. Ook zou deze bonus minder nodig zijn nu de werkloosheid afneemt. De werkloosheid, die omhoog schoot van 3,5 procent in februari naar 14,7 procent in mei, nam in juni weer af naar 11,1 procent. De Fed hecht juist aan de extra uitkering aan werklozen. Fedbestuurder Robert Kaplan zei maandag dat de uitkering juist goed uitpakt voor de arbeidsmarkt, omdat deze bijdraagt aan de consumptie. Zo zou de regeling extra werk creëren.

Historische krimp

Het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) daalde in het tweede kwartaal met 9,6 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat was een historisch grote krimp, hoewel de economie van de eurozone nog harder kromp, met 12,1 procent.

