Licht is een stofzuiger voor nachtvlinders

Opeens kleurt de bosrand rood. En pas daardoor valt hij op: de lantaarnpaal, netjes in het gelid tussen een berk en een grove den. Tussen de douglassparren, 25 meter verderop, staat nóg een lantaarnpaal die rood licht verspreidt, en 25 meter daarachter nóg een. „Ze zijn verbonden met het mobiele netwerk”, zegt ecoloog Kamiel Spoelstra, terwijl hij de verlichting met zijn smartphone bedient. Verderop staan lantaarnpaalrijtjes met groen en wit licht, en een rijtje van palen zónder licht als controlegroep. „Met die palen willen we straten nabootsen. Zodat we meer inzicht krijgen in de invloed van nachtelijk kunstlicht op de natuur.”

Spoelstra, bioloog bij het Wageningse onderzoeksinstituut NIOO-KNAW, is goed bekend met deze bosrand, pal naast Defensie-schietterrein ’t Harde, aan de noordkant van de Veluwe. ‘Levensgevaarlijk!’ staat er op het prikkeldraadhek. Tussen 2011 en 2017 was dit één van de acht onderzoekslocaties van het project Licht op Natuur, waarbij de invloed van lichtkleur op onder andere amfibieën en muizen centraal stond. Sinds juli 2019 loopt op dezelfde plekken het vervolgproject Licht op Landschap, waarin de nadruk ligt op lichtintensiteit. De locaties zijn verspreid over De Veluwe en Drenthe, waar zo min mogelijk verstoring is door ALAN – artificial light at night.

Over onze hoofden scheert een vleermuis – een van de acht soorten in deze omgeving. „Een laatvlieger”, zegt Spoelstra direct. Even later horen we een rollend, bijna kwakend geluid. Spoelstra, opgetogen: „Een nachtzwaluw! Wist je dat die een kammetje aan zijn tenen heeft? Om z’n snorharen te kammen, als hij kleverige nachtvlinders gegeten heeft.”

Juist die nachtvlinders waren onderwerp van een artikel dat Spoelstra samen met collega’s van de Wageningen Universiteit en de Vlinderstichting in juni publiceerde in vakblad Current Biology. Daaruit bleek de schadelijke langetermijninvloed van nachtelijk kunstlicht op grote nachtvlinders (macronachtvlinders, waarvan er in Nederland zo’n 900 soorten leven). In een vijf jaar durend onderzoek nam het aantal macronachtvlinders onder de rode, groene en witte lantaarnpalen gemiddeld af met 14 procent ten opzichte van de niet-verlichte controlegroep. Althans: die afname was er de laatste drie jaar. De eerste twee jaar nam het aantal nachtvlinders in het lantaarnpaallicht opvallend genoeg toe. Spoelstra: „Door het stofzuigereffect, denken we.”

Het stofzuigereffect?

„Nachtvlinders worden aangetrokken door licht – denk aan een mot die in een kaarsvlam vliegt. Een van de ideeën is dat ze zich op maanlicht oriënteren. Al fladderend blijft een nachtvlinder in een constante hoek ten opzichte van de maan. Maar als hij datzelfde trucje probeert op een lichtbron die veel dichterbij staat, zoals een kaars of een lantaarnpaal, gaat het mis. Dan vliegt hij in een spiraal steeds dichter naar het licht toe. Dicht bij die lichtbron zijn de aantallen nachtvlinders zo hoog dat het een tafeltje-dek-je wordt voor vleermuizen en vogels. Er lijken aanvankelijk meer vlinders te zijn, maar dat is een vertekend beeld. De omgeving wordt geleidelijk leeggetrokken: insecten die op het licht afkomen, worden opgegeten.”

Heeft dat nachtelijk licht verder ook gevolgen voor vleermuizen?

„Daar gaan we nu in meer detail naar kijken tijdens Licht op Landschap: we willen hun bewegingen nauwkeuriger in kaart brengen. Bij de lantaarnpalen hebben we antennes geïnstalleerd waarmee we de geluidspulsen van vleermuizen kunnen opvangen. Daarmee kunnen we tot op de centimeter nauwkeurig terugrekenen wat hun baan is, en hun bewegingen koppelen aan de lichtintensiteit.

„De houding van vleermuizen ten opzichte van kunstlicht is ambivalent. Ze komen op de vele insecten af, maar houden er tegelijkertijd niet van om in het felle licht te jagen, omdat ze dan een makkelijkere prooi vormen voor uilen. Er is wel verschil tussen wendbare en tragere soorten. De snelste vleermuizen zijn het minst lichtschuw. Zij profiteren vaak van kunstlicht terwijl de zeldzamere, tragere soorten er last van hebben.”

Welke kleur is het diervriendelijkst?

„Dat hangt van de soort af. Maar nachtvlinders worden in eerste instantie vooral door blauw licht aangetrokken en lijken minder hinder te ondervinden van rood licht. Maar in ons nachtvlinderonderzoek gingen ze uiteindelijk óók onder rood licht in aantal achteruit.

„In directe zin heeft rood licht ook het minste effect op vleermuizen – de langzamere soorten storen zich er niet aan en de snellere hebben minder voordeel. Minder is bekend over de invloed van licht op vleermuizen op weg naar hun jachtgebieden. Daar hebben we voor volgend jaar een experiment mee gepland. Als pilot hebben we met een verrijdbare lantaarnpaal gemeten bij een brug over een kanaal waar veel vleermuizen onderdoor vliegen. Zodra we fel wit licht aanzetten ontstond er een vleermuisfile: ze vlogen niet meer onder de brug door. Soms keerden ze zelfs om.”

Dus: streven naar zo min mogelijk wit licht?

„Niet per se. In het algemeen is het het best om blauw, koud licht te vermijden: dat kan prima door warm wit licht te gebruiken. Rode straatverlichting zou vooral een gunstige optie zijn in rustig buitengebied – voor mensen kan rood licht zo worden aangepast dat we er vrijwel evengoed ’s nachts bij kunnen zien.

„We doen ook onderzoek naar amfibieën, en ontdekten dat padden bij wit licht minder geneigd zijn om een weg over te steken dan bij rood licht of in het donker. Als ze op trek zijn van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplek, zou je dus met wit licht kunnen voorkomen dat ze op drukke plaatsen of momenten oversteken.”

Welke diersoorten onderzoeken jullie nog meer?

„Volgend jaar beginnen we een driejarig onderzoek naar marterachtigen. Die doen het over het algemeen slecht in Nederland en dat hangt samen met versnippering, maar mogelijk ook met te veel kunstlicht langs hun vaste routes.

„Dit jaar gaan we vanaf september met bosmuizen aan de slag. Het wordt een herhaling van een eerdere, kleinere proef, waaruit bleek dat ze extreem lichtgevoelig zijn. In die proef zetten we loodrecht op de lantaarnpaalrijen bakjes met zaadjes neer, twintig zaadjes op de bodem, zand eroverheen, vijf zaadjes bovenop. In het donker grabbelden ze net zo lang tot alles op was, maar uit bakjes dichter bij de lantaarnpalen aten ze alleen de bovenste zaadjes snel op.

„Door de lantaarnpalenverspreiding in Nederland te koppelen aan het bosmuizenhabitat kun je achterhalen hoeveel van hun leefgebied verloren gaat door kunstlicht. Als het slecht gaat met de bosmuis, heeft dat óók negatieve gevolgen voor andere soorten – de bosuil bijvoorbeeld.”

Wat maakt nachtnatuur bijzonder?

„Het is alsof je opeens in een ander land bent. De frisse geur, de nachtdieren die de boel overnemen... ’s Nachts is alles weer natuurlijk.”

Onderzoek Ecologisch licht Kamiel Spoelstra (1972) is sinds 2011 verbonden aan het Nederlandse Instituut voor Ecologisch Onderzoek (NIOO-KNAW) in Wageningen. In het kader van het project Licht op Landschap onderzoekt hij de invloed van nachtelijk kunstlicht op diverse diersoorten. Ook werkt hij aan ecologisch vriendelijke verlichting.

NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven