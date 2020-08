‘Ik ging altijd voor zekerheid’

in

‘Vijf jaar geleden opende ik een Instagramaccount waar ik mijn tekeningen op deelde, vooral met mode als thema. Op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van iemand die vroeg of zij een tekening mocht kopen. Ik was verbaasd, had niet verwacht dat ik hier ook geld mee kon verdienen. Ik ben altijd voor zekerheid gegaan: ik heb rechten gestudeerd en daarna verschillende vaste banen in de communicatie gehad.

„Niet veel later kreeg ik mijn eerste grote tekenopdracht binnen, opnieuw via Instagram. Ik mocht de Amsterdam Fashion Week-uitnodiging voor een groot modemerk maken. Toen dacht ik: hier kan wel eens meer in zitten. Lang hield ik er een parttime baan naast, maar die heb ik vorig jaar opgezegd. Ik geniet ervan dat ik kan leven van het tekenen. Het is nog steeds mijn hobby.

„Het meeste verdien ik met live tekenen op evenementen. Ik word door winkels of merken ingehuurd om snelle tekeningen te maken van bezoekers bij bijvoorbeeld een opening of persevenement, die ze dan meekrijgen als cadeautje. Er zijn in Nederland niet veel mensen die dat doen, dus als ze iemand zoeken, komen ze snel bij mij uit.

„Door de coronacrisis is een deel van dat werk wel even weggevallen. Ik heb een webshop geopend op online marktplaats Etsy, om op een andere manier voor inkomen te zorgen. Aan het begin vond ik het wel even spannend. Ik wist niet hoe de wereld er over een paar maanden uit zou zien. Maar inmiddels ben ik er weer gerust op dat er genoeg werk voor me is.”

‘Van alles wat er binnenkomt, betaal ik mezelf twee derde uit. De rest zet ik apart voor belastingen en bedrijfskosten. Hoeveel ik te besteden heb, verschilt erg per maand. In een goede maand verdien ik bruto 4.000 euro, in een slechte maand 500. Vooral de zomers zijn vaak rustiger.

„Mijn vriend en ik geven allebei niet veel uit. We wonen in een buurt met veel Marokkaanse en Turkse groentewinkels. Daar doen we meestal boodschappen, dat scheelt veel ten opzichte van supermarkten. Af en toe halen we een wat duurdere fles wijn of goede Franse kaasjes.

„Qua kleding hou ik van vintage, dus koop ik veel tweedehands. Kapotte kleren breng ik zo veel mogelijk naar de kleermaker. Ik vind het zonde om iets weg te doen wat ik mooi vind. En het is ook nog eens beter voor het milieu.

„We zetten samen 300 euro per maand opzij. Ik vind het leuk om genoeg geld te hebben voor af en toe iets groters, bijvoorbeeld een vakantie. Daarnaast is het fijn om soms naar de bioscoop of naar het museum te kunnen, zonder dat het financieel een probleem wordt. Ik hoef niet elke week naar een restaurant, maar het is een fijn idee dat ik, áls ik er zin in heb, niet hoef te denken: zou ik dit nou wel doen?”

Netto-inkomen: 1.900 euro (gemiddeld) Vaste lasten (gezamenlijk): Woonlasten (hypotheek 900 euro, g/w/l 90), boodschappen (450) verzekeringen (40), auto (150), abonnementen (krant, bibliotheek, Netflix en televisie, 27 euro) Vaste lasten (privé): Kleding (40 euro), horeca (30 euro), trein (40 euro), zorgverzekering (120 euro) Sparen: 300 euro (gezamenlijk) Laatste grote aankoop: Tekentafel (160 euro, zakelijk)

