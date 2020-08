Honderden gevangenen ontsnapt na aanval op Afghaanse gevangenis

Na een aanval van militanten op een gevangenis in de Oost-Afghaanse stad Jalalabad zondag op maandag zijn honderden gevangenen ontsnapt. Bij de gevechten zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen, melden lokale autoriteiten volgens persbureau Reuters.

Strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) zouden zondagavond een autobom hebben laten exploderen bij de ingang van het detentiecentrum. Daarna vielen de militanten de locatie aan, waarbij ze gevangenen vrijlieten. Het Afghaanse leger heeft de gevangenis inmiddels heroverd.

Gevangenen verdwenen

Zover bekend zijn driehonderd gevangenen nog op de vlucht. In totaal zaten er 1.793 mensen in het detentiecentrum opgesloten, zowel Talibanstrijders en IS-aanhangers als criminelen die voor niet aan terreur gerelateerde delicten vastzaten.

Een woordvoerder van het bestuur van de provincie Nangarhar zegt dat nog eens 1.025 gedetineerden probeerden te vluchten, maar inmiddels weer zijn opgepakt. 430 mensen bleven vastzitten en de rest „is verdwenen”. Bij de gevechten kwamen burgers, gevangenen, en beveiligers om het leven. Ook zouden acht militanten zijn omgebracht. Zeker vijftig mensen raakten gewond.

IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de actie. Mogelijk is het een vergelding voor een aanval van Afghaanse militairen in dezelfde regio waarbij een IS-commandant werd omgebracht. Volgens de VN zijn er momenteel naar schatting zo’n 2.200 IS-strijders actief in Afghanistan.

