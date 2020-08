‘Het zou fijn zijn als de waardering ook na coronatijd blijft’

Sinds het coronavirus in Nederland rondwaart, is schoonmaakster Rosalien Ederveen (51) „harder” gaan poetsen in de vijf kantoorpanden die ze wekelijks schoonhoudt. Wat harder inhoudt? Soms is het letterlijk harder op het doekje duwen waar ze de deurklinken en toiletknoppen mee schoonmaakt, vertelt ze. Soms zit het ’m in nog maar een keer de hendel van het kiepraam meepakken tijdens de desinfectieronde, gewoon, voor de zekerheid. Maar bovenal staat het voor Ederveen voor een gevoel haar best te willen doen.

„Op een gegeven moment bekroop me een nerveus gevoel: stel nou dat er op een van mijn kantoren corona uitbreekt omdat ik het niet goed heb schoongemaakt? Eigenlijk is dat een onterecht gevoel, want we hebben desinfecterende schoonmaakmiddelen en we maken het natuurlijk altijd al goed schoon. Dat is ons werk. Maar gevoelsmatig vind ik het fijner om in deze tijd alles net even wat grondiger te boenen dan normaal. Dat het in ieder geval niet dáár aan kan liggen.”

In deze coronatijden zijn het de schoonmakers die op de scheidslijn staan tussen het vieze, potentieel besmette kantoor en een schone, veilige werkomgeving. Zij zorgen voor virusvrije bureaus en toetsenborden, trapleuningen en deurklinken, toiletkranen en koffiezetautomaatknopjes. De huidige aandacht voor hygiëne zorgt voor meer erkenning en waardering voor de schoonmaker, maar het zorgt ook voor een uitgebreider takenpakket met vaak meer uren dan hiervoor. Hoe bevalt dat de schoonmakers zelf? En hoe zien zij de terugkeer naar het anderhalvemeterkantoor?

Hogere hygiënelat

We bespreken het met drie van hen: Anita Koets (51 ), schoonmaker bij schoonmaakbedrijf Jansma & Dik in Vlissingen, Rosalien Ederveen (51) die werkt bij Dubru in Elst en Beata Oud-Sienkiewicz (44) van Victoria in Alkmaar.

Sinds de corona-uitbraak willen bedrijven dat hun pand vaker of anders wordt schoongemaakt, zo zeggen verschillende schoonmaakbedrijven. De mate waarin verschilt sterk: het is afhankelijk van hoe hoog bedrijven de hygiënelat willen leggen en hoeveel er nog wordt thuisgewerkt. Het ene kantoor verdubbelt het aantal schoonmaakrondes, andere organisaties vragen ‘slechts’ om extra aandacht te besteden aan het reinigen van aanraakpunten zoals de deurklinken, trapleuningen en toiletdoorspoelknoppen. Weer anderen leggen de taken deels neer bij de medewerkers zelf. Oud-Sienkiewicz, die vijf dagen in de week schoonmaakt op het hoofdkantoor van Action in het Noord-Hollandse dorp Zwaagdijk, vertelt hoe de medewerkers daar hun eigen laptop, toetsenbord en muis mee naar huis nemen en zelf dienen te desinfecteren. „Dat is wel makkelijk voor ons.”

Zonder morren

Eén van de kantoren waar Anita Koets uit Vlissingen schoonmaakt – ze werkt veertig à vijftig uur in de week op een wisselend aantal kantoren – huurt tegenwoordig ook overdag een schoonmaker in, terwijl eerder alleen na kantoortijden werd schoongemaakt. Koets heeft al een aantal keer die nieuwe dienst op zich genomen en ervaart dat de medewerkers zonder morren meewerken. „Eerst schoven ze alleen hun bureaustoel naar achter met een gebaar van ‘ga je gang’. Ondertussen weten ze dat ze echt even op moeten staan: ik moet namelijk óók de onderkant van hun stoel schoonmaken, die raak je ook aan tenslotte. Maar ik vraag altijd of het uitkomt, hoor. Als ze net ergens mee bezig zijn, kom ik later terug.”

De meeste werknemers nemen hun verantwoordelijkheid, zien de schoonmakers. De pompjes handgel worden leger en ze zien mensen in de weer met de alcoholdoekjes die op vaste punten klaarliggen. Met anderhalve meter afstand houden gaan werknemers soms wat nonchalanter om. „Hoe drukker het wordt op kantoor, hoe makkelijker ze dicht langs je heen lopen”, zegt Koets. „Hetzelfde wat je ook op straat en in de supermarkt merkt.”

De kinderen van Anita Koets riepen: ‘Dat ga je toch niet doen!? Werken op plekken waar mogelijk het virus is?’

Alle drie stellen ze dat de inhoud van hun werk door corona niet wezenlijk is veranderd: ook vóór de virusuitbraak moesten ze de kantoorpanden tenslotte schoon opleveren. Ze noemen vooral kleine operationele veranderingen. Groene of rode kaartjes als een bureau die dag wel of niet is gebruikt. Papieren handdoekjes bijvullen in de wc waar normaal een automatische handdroger volstond. Een dagelijkse desinfectieronde, terwijl dat hiervoor één keer per week gebruikelijk was. En alles wordt nu misschien net wat beter, langer of grondiger gepoetst.

Maar naarmate het gesprek vordert, blijkt toch dat het behoorlijk aanpoten was de afgelopen maanden. Zo werkt Rosalien Ederveen normaal gesproken vijftien uur per week, maar de laatste tijd staat ze vaak voor twintig tot vijfentwintig uur ingeroosterd. En dan is het óók nog eens vakantietijd, dus springt Ederveen tijdelijk bij om de planning rond te krijgen. „In het begin van de coronacrisis ging het allemaal wel, maar naarmate de weken verstrijken, voel ik toch aan mijn lichaam dat ik alweer 51 ben. ’s Avonds probeer ik daarom wat meer mijn rust te pakken. Dat vind ik best lastig, want ik ben een type dat thuis ook het liefst bezig is. Maar zelfs mijn dochters van zeventien en negentien zeiden: mam, nú ga je even zitten.” Als in september de meeste collega’s terug zijn van vakantie, hoopt Ederveen weer terug te gaan naar vijftien uur in de week.

Extra uurtjes

Ook voor Beata Oud-Sienkiewicz beginnen de extra uurtjes te tellen. Haar dagelijkse schoonmaakdienst bij Action begint normaal om 14.30 uur, nu start ze om 13.00 uur. De eindtijd blijft hetzelfde: 21.00 uur. „Aan het eind van de week voel ik dat in mijn lijf. Dan ben ik echt toe aan weekend, terwijl ik dat hiervoor minder sterk voelde.”

Ondanks dat de schoonmakers opereren in potentieel besmet gebied, zijn ze niet bang geweest het virus op te lopen. „Ik werk met mijn beschermende middelen en ben er alert op of ik klachten krijg”, vertelt Anita Koets. „Als ik alle maatregelen in acht neem, moet het wel goed komen. Daar ben ik vrij nuchter in.” Ook Oud-Sienkiewicz maakte zich geen grote zorgen en Rosalien Ederveen zegt zelfs nooit echt te hebben stilgestaan bij de risico’s. „Het moet gewoon schoon, punt.” Hun omgeving maakt zich soms wel zorgen. Zo riepen de kinderen van Anita Koets: ‘dat ga je toch niet doen!? Werken op plekken waar mogelijk het virus is?’. Koets: „Andere mensen maakten zich meer zorgen dan ikzelf. Ik vind het vooral fijn om van dienst te kunnen zijn.”

Want dat is de andere kant van de medaille: door het virus is in één klap duidelijk geworden hoe belangrijk hygiëne is. De schoonmaaksters krijgen regelmatig een opgestoken duim van de kantoormedewerkers, of een complimentje dat ze ‘heel belangrijk werk doen’. Koets: „Hiervoor gingen mensen er toch min of meer klakkeloos vanuit dat ze ’s ochtends op kantoor komen en alles schoon aantreffen. Nu hebben ze daar meer oog voor. Het zou fijn zijn als dat ook ná coronatijd zo blijft.”

En het opgelopen aantal uren levert ook meer inkomsten op. Al het extra geld van Oud-Sienkiewicz gaat naar de verbouwing van een kleine boerderij in Polen die ze erfde toen haar vader vorig jaar overleed. „En daarnaast ga ik samen met mijn man nog een dagje weg: naar Amsterdam bijvoorbeeld, of een nachtje in een hotel. Dat zijn leuke extraatjes.”