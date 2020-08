‘Helft tbs’ers op longstay stroomde uit, afdeling niet alleen eindstation’

Hoewel de afdeling ‘longstay’ voor tbs’ers vaak als eindstation in hun behandeling wordt gezien, stroomde de helft van deze patiënten in de afgelopen jaren uit naar minder beveiligde zorginstellingen. Dat blijkt maandag uit cijfers van de Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LAP), schrijft dagblad Trouw.

Van de in totaal 223 patiënten die op de afdeling longstay terecht kwamen tussen februari 2011 en november 2019, bleven 98 patiënten zitten en stroomden 99 van hen uit. De overige 26 zijn inmiddels overleden. Uitstromers komen niet direct vrij, maar worden eerst opgenomen in een minder beveiligde instelling, zoals een andere ggz-afdeling, in de ouderenzorg of een begeleid wonen-traject.

Van de 99 uitstromers wonen er momenteel vijftien zelfstandig. Zes van de uitgestroomde longstay-patiënten moesten terugkeren naar de afdeling. Dat ging niet altijd gepaard met „ernstige incidenten”, soms was de terugkeer juist bedoeld om criminaliteit te voorkomen, stelt de LAP tegen de krant.

Een van de redenen voor uitstroming is de aandacht voor het perspectief van patiënten die al lang in het systeem zitten, schrijft Trouw. Zo zouden er steeds vaker en sneller na opname ‘zorgconferenties’ gehouden worden. Dat zijn besprekingen van verschillende behandelaren en experts over de voortgang van één patiënt, die kunnen zorgen voor het doorbreken van een impasse in de behandeling. Het aantal patiënten voor wie longstay door behandelaren niet langer als eindstation gezien wordt, zou ook de doorstroom bevorderen.