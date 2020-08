Grijp je kans, en creëer je eigen coronacrisis

De coronacrisis lijkt wel poëzie. Het is, als ik Willem Kloos mag citeren, de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Toen het net begon, las je bezorgde verhalen over inperkingen van burgerrechten, overheidsdwang, generieke maatregelen. Kon dat nog wel, echt vrij zijn? Welke rol speel je als individu nog in een mondiale pandemie?

Nu de zesde coronamaand bezig is, blijkt dat het allemaal wel meevalt met die individuele vrijheid. Het bijzondere aan deze tijd is dat je je eigen coronacrisis kan boetseren, en daarmee je persoonlijke ruimte zo groot kan maken als je zelf wil. Een onbewezen geneesmiddel aanprijzen aan je 84,5 miljoen Twittervolgers? Meedemonstreren met Viruswaanzin? Op het strand van Scheveningen liggen op de warmste dag van het jaar? Alles kan. Vorige week stapte op een barbecue een wildvreemde man met uitgestoken hand op me af, met de woorden: „Ik ben Martin, en ik schud gewoon handen.” Het sociale verkeer als toneel voor identiteitspolitiek. Ik weigerde de hand, waarop hij hoofdschuddend verderging met zijn ronde. Ik liep rond met het knagende gevoel dat niet hij, maar ík politiek aan het bedrijven was, op die barbecue.

Het was natuurlijk lachen toen Doutzen Kroes vorige week na „urenlang” onderzoek op Instagram meedeelde dat media, de farmaceutische industrie en overheden samenspannen tegen burgers. Maar wat ze deed, haar eigen coronacrisis oplossen, doet inmiddels bijna iedereen, van burgers tot bestuurders. Wat is het principiële verschil met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam? Hij voert een lokale mondkapjesplicht in, nadat hij, zei hij, „zo ongeveer alles had gelezen over dit thema”. Zo kijkt hij veel naar CNN, waar deskundigen benadrukken dat mondkapjes wel zin hebben. Nu is er veel te zeggen voor dit argument, maar hoe verhoudt zijn privéstandpunt zich tot de lijn van kabinet en RIVM, die zeggen dat mondkapjes schijnveiligheid bieden?

Een beetje assertiviteit, en je creëert je eigen voorwaarden. Met grote belangstelling zat ik te grasduinen in het NOW-register, waar alle bedrijven in staan die overheidssteun hebben gekregen om loonkosten vergoed te krijgen. Hé, grappig: Booking.com, dat jarenlang miljarden aan belastingkortingen wist te innen, ontving bijna 65 miljoen. Het CDA (geen bedrijf) ontving merkwaardig genoeg 70.000 euro, al ging dat volgens een woordvoerder om een misverstand en is dat geld inmiddels teruggestort. Ook een parel, ontdekt door journalist Kim van Keken: Van Rooi BV kreeg ruim 290.000 euro. Dit is het bedrijf achter het Helmondse slachthuis waar werknemers onder druk zouden zijn gezet om in te vullen dat ze gezond zijn. De broers van Rooi prijkten vorig jaar nog in de Quote 500. Corona biedt kansen aan hen die daar oog voor hebben, en brutaal genoeg zijn ze te grijpen. Vrij naar Kloos: Ik ben een Doutzen Kroes in ‘t diepst van mijn gedachten, en zit in ‘t binnenst van mijn ziel ten troon.

Guus Valk schrijft tijdens de zomer enkele columns op deze plek.