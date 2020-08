Genua viert opening nieuwe brug ondanks kritiek nabestaanden

In de Italiaanse stad Genua is maandagavond de nieuwe San Giorgio-brug ingewijd. Het bouwwerk vervangt de twee jaar geleden ingestorte Morandibrug. Bij die ramp kwamen 43 mensen om, onder meer doordat auto’s die over de brug reden met de stukken weg mee de diepte in vielen. De inauguratie van de San Giorgio-brug ontlokte van tevoren kritiek van nabestaanden, die de viering ongepast vonden.

President Sergio Mattarella opende de nieuwe brug door er als eerste overheen te rijden. Daarbij werd il Tricolore gehesen en vormden vliegtuigen het groen, wit en rood van die Italiaanse vlag boven de brug. Ook hielden de aanwezigen een minuut stilte voor de slachtoffers, wier namen hardop werden voorgelezen.

De kilometer lange San Giorgio-brug is gratis ontworpen door de vermaarde 82-jarige architect Renzo Piano. Die zei tijdens de openingsceremonie dat de inwoners van Genua verscheurd zijn „tussen verdriet” over de tragedie en „trots op de bouw van de nieuwe brug”.

De constructie van de nieuwe overspanning, die uit 18.000 ton staal bestaat, werd in een recordtijd van anderhalf jaar en binnen het budget van 202 miljoen euro voltooid. De brug zal woensdag door het publiek in gebruik genomen worden. Premier Giuseppe Conte, die ook bij de inauguratie aanwezig was, noemde de nieuwe brug vooraf een „symbool van een nieuw opkomend Italië”.

Boycot nabestaanden

Nabestaanden van de 43 slachtoffers van de Morandibrug-ramp en de brandweerlieden die toentertijd hun lichamen borgden, hadden van tevoren aangegeven niet bij het evenement aanwezig te zijn. Het stoort hen dat de voltooiing van de nieuwe brug gevierd wordt, meldt persbureau AP. Ook zijn zij boos dat het bedrijf dat de vorige brug onderhield voorlopig verantwoordelijk zal zijn voor de San Giorgio-brug, terwijl slecht onderhoud een rol zou hebben gespeeld bij de ramp.

De nabestaanden zullen over tien dagen hun eigen ceremonie houden ter nagedachtenis aan hun vrienden en familie die twee jaar eerder, op 14 augustus 2018, omkwamen. Wel stemden zij in met een besloten bijeenkomst met president Mattarella eerder op maandag.